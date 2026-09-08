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El provocativo gesto de Tiago PZK contra Luck Ra que dio que hablar en las redes

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Ocurrió luego de que Yanina Latorre diera detalles escandalosos sobre el nuevo romance de La Joaqui.

Tiago PZK está en boca de todos por su romance con La Joaqui, que hace dos meses se separó de Luck Ra durante un viaje por España.

Yanina Latorre dio detalles contundentes de cómo comenzó la historia de amor y las redes se llenaron de burlas hacia el músico cordobés, ya que supuestamente eran muy amigos.

En las últimas horas, apareció un video hecho por IA donde el cantante de “La Morocha” camina por la vía pública y de repente aparece Tiago convertido en un buitre, que finalmente es atropellado por Coscu.

Tiago PZK se rió al ver que lo tildaron de "buitre" por estar con La Joaqui, que hace dos meses se separó de Luck Ra. (Foto: @elmaestrodela.ia)
Tiago PZK se rió al ver que lo tildaron de “buitre” por estar con La Joaqui, que hace dos meses se separó de Luck Ra. (Foto: @elmaestrodela.ia)

“Hasta acá llegaste, Tiago”, se le escucha decir al streamer, desatando la risa de cientos de usuarios, que se sorprendieron al ver que PZK le dio like a la publicación.

Todo pareció indicar que el joven se tomó con humor las acusaciones de “traidor”, aunque él no salió a hablar públicamente de su historia con Joaquina, a quien conoció hace años.

Cómo comenzó el romance entre La Joaqui y Tiago PZK

Luego de que Luck Ra dejara a La Joaqui en España, Tiago PZK comenzó a cumplir un rol fundamental en la vida de la artista, a quien se la vio deprimida y con varios kilos menos por la tristeza de la separación.

Según Yanina Latorre, la cantante y Tiago se conocían desde hace años, aunque nunca dieron indicios de que pasaba algo más que una amistad.

El acercamiento, desde otro lugar, se dio hace muy poco, cuando Joaquina fue internada por anorexia nerviosa. “¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, relató la conductora.

La Joaqui se separó de Luck Ra hace dos meses y ahora estaría empezando algo con Tiago PZK. (Foto: Instagram/lajoqui - tiagopzk - luckra)
La Joaqui se separó de Luck Ra hace dos meses y ahora estaría empezando algo con Tiago PZK. (Foto: Instagram/lajoqui – tiagopzk – luckra)

Luego, agregó: “Cuando la internaron, Tiago la fue a ver. Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y 19 de ella. A partir de ahí empezaron a hablar, se fueron después de la internación a Cañuelas con el grupo de amigos y se viralizaron esas fotos”.

Por último, Latorre contó cómo reaccionó Luck Ra al enterarse de lo que estaba pasando entre ellos: “Lo primero que hicieron fue llamarlo y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra les dijo ‘hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir’”.

La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde hace años. (Foto: Instagram / lajoaqui - tiagopzk)
La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde hace años. (Foto: Instagram / lajoaqui – tiagopzk)

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