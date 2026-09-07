SÁENZ PEÑA – SITECH Centro Chaqueño no participará de la fiesta del Día del Maestro y cuestionó el auspicio municipal

​El gremio liderado por Diego Báez confirmó que no organizará ni se sumará a los festejos oficiales en Presidencia Roque Sáenz Peña. Denuncian pérdida del poder adquisitivo, falta de prestaciones médicas y acusan al municipio de utilizar el evento con fines políticos.

​La Federación SITECH Centro Chaqueño anunció de manera oficial que no formará parte de la celebración conjunta por el Día del Maestro que se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre en Presidencia Roque Sáenz Peña. La decisión, ratificada por el secretario general del sindicato, Diego Báez, responde al descontento del sector ante la severa crisis salarial y el deterioro de sus condiciones laborales.

​A pesar de enviar un saludo cordial y reconocer el sacrificio cotidiano de los trabajadores de la educación en la provincia del Chaco, la conducción gremial sostuvo que el contexto actual no ofrece motivos para celebrar. Entre los principales reclamos destacan la pérdida sistemática del poder adquisitivo, el endeudamiento de los trabajadores, el incumplimiento de la cláusula gatillo, la falta de respuestas a fallos judiciales y la deficiente atención de la obra social INSSSEP.

​Uno de los puntos más críticos señalados por el dirigente sindical fue el rol asumido por el Ejecutivo local en la organización de la jornada. Báez cuestionó que la Municipalidad sponsorice el evento y advirtió sobre el intento de proyectar una imagen de normalidad que no se condice con la realidad del sector educativo.

​”No estamos en contra de que el docente se reúna o festeje, pero no es coherente utilizar una fiesta sponsoreada por el municipio como si todo estuviera bien. No queremos que se use al docente como un regalo de campaña”, afirmó el referente gremial.

​Asimismo, la cúpula sindical remarcó las contradicciones de la gestión municipal, señalando que en reiteradas ocasiones se le han cerrado las puertas al gremio al momento de presentar petitorios ante el Ejecutivo o el Concejo Deliberante. En ese sentido, denunciaron que el apoyo logístico del que gozaban anteriormente en sus manifestaciones ha sido reemplazado por medidas punitivas, como la aplicación de multas de tránsito durante las caravanas de protesta.

​Desde SITECH Centro Chaqueño concluyeron que el verdadero reconocimiento a la docencia no se concreta mediante eventos festivos, sino garantizando salarios dignos, garantizando la cobertura médica integral y acompañando activamente los reclamos del sector ante las autoridades provinciales.