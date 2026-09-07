Santiago Caputo cruzó a Alberto Fernández por Malvinas: “No se me ocurre nada más cipayo”

El principal asesor de Javier Milei cuestionó al expresidente por sus críticas al Gobierno y sostuvo que el kirchnerismo quedó “al servicio de intereses extranjeros”.

El asesor presidencial Santiago Caputo cruzó a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre las Islas Malvinas y la política de Defensa de Javier Milei. El exfuncionario había cuestionado el discurso del Presidente y afirmado que “la Argentina está absolutamente desarmada”, lo que generó una dura respuesta del dirigente libertario.

Qué dijo Santiago Caputo sobre Alberto Fernández

“No se me ocurre nada más cipayo que salir a ponerte del lado del Reino Unido simplemente para oponerse al Presidente Javier G. Milei”, escribió Caputo en X, aludiendo a recientes declaraciones del expresidente sobre Malvinas. El asesor de Milei también apuntó: “A esto ha quedado reducido el kirchnerismo. Un grupito minúsculo que no representa a nadie al servicio de intereses extranjeros”, afirmó.

La reacción de Caputo se produjo luego de que Alberto Fernández cuestionara, en una entrevista concedida a Radio Con Vos, la cadena nacional de Milei brindada el último jueves, en la que el Presidente anunció nuevas medidas vinculadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el fortalecimiento de las capacidades de Defensa.

El cruce por la política de Defensa y Malvinas

En sus declaraciones, Fernández había sostenido que “Inglaterra” no debería preocuparse por la capacidad militar argentina porque, según su evaluación, el país está “absolutamente desarmado”. También cuestionó la compra de los F-16 y calificó los anuncios de Milei como un “acto de oportunismo político”.

El expresidente además comparó al actual mandatario con el expresidente de facto Leopoldo Galtieri por la utilización de la cuestión Malvinas y sostuvo que las medidas anunciadas por el Gobierno nacional respecto de las empresas que operan en el Atlántico Sur ya habían sido aplicadas durante su propia gestión.