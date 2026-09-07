Un avión de carga se estrelló en el aeropuerto de Miami: se suspendieron los vuelos y hay heridos

Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo luego de salirse de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó el accidente en un comunicado. El hecho dejó cinco personas muertas, informó la agencia AFP.

El accidente provocó una suspensión total de las operaciones en tierra, lo que obligó a detener todos los vuelos. Horas más tarde, la actividad empezó a normalizarse de manera gradual: algunos vuelos fueron reanudados, mientras que otros permanecieron restringidos.

El organismo indicó en su perfil de X que el accidente ocurrió alrededor de las 14 hora local. El avión involucrado es un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

La sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que el episodio causó la muerte de cinco personas. Otras cinco fueron trasladadas al hospital, de las cuales tres estaban en estado crítico.

Cómo fue el accidente en el aeropuerto de Miami

La aeronave chocó con varios vehículos. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade trabajaron en el lugar del incidente, informó este departamento en una publicación en Facebook.

Un avión de carga se despistó en Miami (Foto: Reuters)

“Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos”, explicó.

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto. Por ese motivo, todas las pistas y vías de rodaje permanecieron cerradas durante varias horas.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás.

Amazon dijo en un comunicado que el incidente se produjo cuando la aeronave “intentaba aterrizar”.

“Esta es una situación en desarrollo y aún estamos recopilando información. Estamos trabajando de cerca con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió“, dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en el comunicado.