CHACO For Ever ganó un partido durísimo y se aleja del fondo

Fue 1 a 0 ante Estudiantes de Caseros con gol de Pacheco, que después se fue expulsado. Triunfo sufrido pero necesario para un “Negro” que se aleja de los últimos puestos y ahora visita a Mitre en Santiago del Estero.

El partido comenzó muy bravo para For Ever, Estudiantes arrancó con todo y con mucha movilidad generó inconvenientes en la última línea forevista. Pero la rápida expulsión de Rostagno le dio tranquilidad al elenco chaqueño que manejó un poco más la pelota y dejó de sufrir los avances del “Pincha”.

El gol llegó sobre el cierre de la primera mitad, Pacheco logró capitalizar un gran centro de Cerrudo, para que For Ever se vaya al descanso ganando 1 a 0. En el complemento, el “Negro” sufrió el partido y tuvo que trabajar de más el juego, sobre todo tras la expulsión del autor del gol, Pacheco.

Los últimos minutos fueron de mucho sufrimiento para el equipo chaqueño, pero se defendió mucho y logró quedarse con tres puntos clave y alejarse aún más de la zona de descenso.

Ahora visita a Mitre el próximo fin de semana en Santiago del Estero. Quedan ocho fechas.

EL PARTIDO

El primer tiempo fue parejo, empezó bien la visita, porque Melo se hizo dueño de la mitad de cancha, la postura ofensiva de Duré y Quinteros hizo bien ancha la cancha y Rostagno y Enzo Acosta tomaron protagonismo ofensivo para lastimar a un For Ever que no presionó en los primeros minutos.

Antes del primer cuarto la irresponsabilidad de Rostagno que fue imprudentemente a disputar una pelota con Garay Lima, dejó al “Pincha” con uno menos y For Ever comenzó a ganar en mitad de cancha y aunque careció de profundidad tuvo mayor posesión y comenzó a generar engranajes futbolísticos.

Sobre el cierre de la primera parte, Cravero modificó el parado táctico, lo dejó libre a Lioi que se movió por todo el frente de ataque y lo colocó a Cerrudo bien abierto por derecha. Cuando se iba la primera parte, un centro de Cerrudo para Pacheco que estaba bien ubicado y cabeceó perfecto para establecer la diferencia con la que se fueron al descanso.

El complemento estaba dado para que For Ever, con ventaja a favor y un hombre más, maneje la pelota y sea criterioso. Pero la rápida expulsión de Pacheco por un codazo a Bernardi, dejó al elenco chaqueño en igualdad de condiciones que el conjunto bonaerense.

Allí, se agrandó Estudiantes y con su buen juego, el que pregona Grelak, comenzó a afianzarse en campo forevista y avanzó con pelota al piso y mucho despliegue de sus volantes. El conjunto visitante logró profundidad y tuvo el empate en un par de oportunidades pero apareció Caprio que llegó a su cuarto juego de manera consecutiva sin recibir goles.

El final estuvo lleno de emoción, porque Estudiantes fue a buscarlo y generó ocasiones, pero también dejó espacios y For Ever pudo liquidarlo, pero las aproximaciones no se tradujeron en ocasiones de real peligro. Pablo Giménez pitó el final y además, de la ya clásica ovación para Cravero, el hincha del “Negro” se fue festejando y con la alegría de alejarse más de la zona de descenso.

FOR EVER (1): Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Ricardo Garay Lima, Agustín Ojeda; Andrés Lioi, Brian Nievas, Juan Manuel Carrizo, Leandro Fernández; Juan Cruz Cerrudo y Ezequiel Pacheco. DT: Daniel Cravero.

ESTUDIANTES (0): Juan Lungarzo; Fernando Duré, Baltazar Bernardi, Martín Albarracin, Franco Quinteros; Facundo Ardiles, Federico Sena, Rodrigo Melo, Enzo Acosta; Darío Rostagno y Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.

Gol: 44PT Ezequiel Pacheco (FE)

Incidencias: 11PT Darío Rostagno (E), 9ST Ezequiel Pacheco (FE), expulsados.

Cambios: 16ST Mathias Silvera por Ricardo Garay Lima (FE), 16ST Mateo Díaz Chávez por Juan Cruz Cerrudo (FE), 16ST Ian Vera por Enzo Acosta (E), 16ST Ezequiel Almirón por Mateo Acosta (E), 27ST Lucas Pruzzo por Agustín Ojeda (FE), 27ST Gonzalo Melgarejo por Andrés Lioi (FE), 32ST Santiago Camacho por Fernando Duré (E), 32ST Matías Núñez por Rodrigo Melo (E),34ST Federico Moreno por Leandro Fernández (FE), 46ST Tomás Squie por Federico Sena (E)

Árbitro: Pablo Giménez. Asistentes: Federico Pomi – Matías Basso. Cuarto: Federico Guaymas Tornero. Estadio Juan Alberto García, de For Ever.