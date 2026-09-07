SÁENZ PEÑA – Trabajadores docentes y no docentes adhieren al paro nacional universitario de 24 horas ante el desfinanciamiento y la pérdida salarial

​La medida de fuerza se llevará a cabo este martes en todas las casas de altos estudios del país. Desde el gremio docente de la UNCAUS denunciaron un atraso salarial del 30%, la falta de actualización presupuestaria y calificaron de “insignificante” la oferta del 3% del Gobierno nacional. También se plegan a la meduda de fuerza los trabajadores no docentes.

​La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Chaco Austral (ADUNCAUS) confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas programado para este martes en todas las universidades públicas del país. La medida, convocada en el marco del reclamo promovido por el Frente Sindical Universitario y respaldado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), responde al prolongado incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. La medida también suma a los trabajadores no docentes de las casas de sltos estudios de todo el país.

​Integrantes de la conducción de ADUNCAUS, Carlos Coman y Tamara Jachesky, expresaron la gravedad del escenario actual que atraviesan los trabajadores y las instituciones de educación superior. “El motivo principal es el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya acumula más de trescientos días de incumplimiento. Los docentes estamos solicitando la recuperación del poder adquisitivo tras una pérdida salarial del 28% al 30 %”, señaló Coman.

​Rechazo a la oferta paritaria

​El descontento docente se profundizó tras el último encuentro paritario con el Ejecutivo nacional, donde se ratificó un incremento salarial del 3%. Desde la entidad gremial rechazaron enfáticamente el porcentaje acordado de manera unilateral por las autoridades.

​Para graficar el impacto real del aumento en los haberes, Coman precisó: “Para un docente con dedicación simple, que representa a la mayoría del cuerpo académico universitario, este 3% significa una suma de aproximadamente nueve mil pesos. En el bolsillo del trabajador no representa nada, es el valor de una gaseosa”.

​Situación institucional crítica

​Más allá de la reivindicación salarial, desde el gremio advirtieron sobre el deterioro estructural del sistema universitario público en su conjunto. La parálisis de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento, la falta de actualización en las becas estudiantiles y la precarización de las contrataciones ubican a las unidades académicas en un estado de desfinanciamiento extremo.

​”Desde el retorno de la democracia no enfrentábamos una situación tan catastrófica en las universidades, en todos los sentidos”, remarcó Jachesky, quien enfatizó la adhesión de los distintos sectores que integran la comunidad universitaria, incluyendo al personal no docente y al estudiantado.

​Asimismo, la dirigencia gremial cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a los reclamos del sector y las resoluciones emitidas por el Poder Judicial. Según expresaron desde la asociación, las autoridades persisten en el no cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso Nacional, omitiendo incluso las disposiciones ratificadas por la Corte Suprema de Justicia para la asignación de los fondos correspondientes.