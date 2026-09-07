SÁENZ PEÑA – Este miércoles se realizará la segunda reunión preparatoria para el 2° Encuentro Regional de Mujeres y Disidencias

El evento se llevará a cabo el 19 de septiembre desde las 9:00 horas en el Centro Cultural Municipal, bajo el lema “Un aviso, un llamado, un abrazo…”, e incluirá talleres, plenario, marcha y espectáculos en vivo. Este miércoles se desarrollará la segunda reunión preparatoria.

Sáenz Peña se prepara para recibir la segunda edición del Encuentro Regional de Mujeres y Disidencias, una jornada de debate, formación y manifestación cultural organizada por la agrupación Mujeres Autoconvocadas – Sáenz Peña. La cita tendrá lugar el próximo 19 de septiembre a partir de las 9:00 hs. en las instalaciones del Centro Cultural Municipal, ubicado en Calle 11 entre 14 y 16 (Zona Centro).

En el marco del encuentro este miércoles 9 de septiembre a partir de las 19:30 horas se realizará la segunda reunión preparatoria de cara a la propuesta regional en las instalaciones de “La libre” ubicada en calle 13 entre 14 y 16 del centro.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Dirección de Diversidad y Género, y diversas organizaciones culturales y sociales como La Usina Espacio, Universidad Trasnmunicipal (UT), entre otras expresiones colectivas de la región.

Cronograma de actividades

La jornada iniciará a las 9:00 hs. con las acreditaciones y recepción de las delegaciones. Posteriormente, entre las 9:30 y las 10:00 hs., se dará paso a la lectura del documento de apertura, las palabras protocolares de interés municipal y provincial, el reconocimiento a las organizaciones asistentes y la explicación metodológica del trabajo de debate.

10:30 a 13:00 hs.: Trabajo de debate e intercambio en mesas temáticas.

13:00 hs.: Almuerzo de camaradería.

14:00 hs.: Plenario general para la puesta en común de las conclusiones.

15:00 a 17:00 hs.: Taller Qom ALPI LO’ONATAC.

17:30 hs.: Taller Afro: “Construir lo identitario para desarmar el racismo desde allí”, junto a una intervención de Biodanza.

18:00 hs.: Espacio de lectura y poesía feminista.

Cierre con marcha y festival cultural

Al finalizar las actividades formativas y de debate, la convocatoria se movilizará a las 19:00 hs. en la tradicional MARCHA por las calles de la ciudad.

El cierre del encuentro se trasladará al Polideportivo Municipal, donde a partir de las 20:00 y hasta las 23:00 hs. se desarrollará un festival con presentaciones artísticas de músicos y performers locales y de la zona. Ver menos