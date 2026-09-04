El Hospital Pediátrico habilitó una unidad para implantes de tejido óseo

El director del Hospital Pediátrico Avelino Castelán, Hugo Ramos, destacó la habilitación de la Unidad de Ablación e Implante de Tejido del Sistema Músculo Esquelético y Osteoarticular en pacientes pediátricos, una incorporación que permitirá ampliar la complejidad de las prestaciones y evitar derivaciones fuera de la provincia.

La unidad, habilitada tras cumplir con los requisitos establecidos por el INCUCAI, ya realizó su primer implante óseo. “Realmente es un avance muy importante para la provincia y para nuestro hospital”, afirmó en 7AM.

Ramos explicó que la nueva prestación tendrá una incidencia significativa en el tratamiento de tumores óseos, especialmente en pacientes de entre 10 y 15 años. “Estamos hablando de salvar miembros, evitamos amputaciones”, sostuvo, al detallar que la intervención permite retirar el tumor y reconstruir el hueso respetando el crecimiento del niño.

También destacó que la unidad permitirá abordar secuelas derivadas de accidentes mediante la reconstrucción de músculos, tendones y huesos, evitando en algunos casos discapacidades permanentes.

En cuanto a la atención cotidiana, el director indicó que el hospital recibe entre 250 y 300 pacientes por día en períodos de demanda habitual, mientras que durante la temporada invernal y los fines de semana largos puede alcanzar las 500 consultas diarias.

Para responder a esa demanda, explicó que la guardia cuenta con profesionales destinados tanto a la atención de emergencias como a la demanda espontánea, en un servicio que funciona durante las 24 horas, los 365 días del año.

Por otra parte, Ramos se refirió a los aproximadamente 5.000 millones de pesos previstos para el Hospital Pediátrico a partir de la suspensión de las elecciones PASO y señaló que se trata de “una cifra importantísima”, aunque aclaró que el centro asistencial no fue consultado durante la elaboración del proyecto y que recién tomó conocimiento de sus alcances una vez aprobada la iniciativa.

El director sostuvo que los recursos podrían destinarse a medicamentos, insumos y equipamiento de alto costo, pero advirtió que aún restan instancias administrativas y presupuestarias. “Podemos seguir soñando por un tiempo todavía”, expresó.