“Posiblemente sea el más preparado”: Jorge Asís dio su candidato para el 2027

El analista político analizó el escenario electoral de cara a 2027 y destacó a una figura del peronismo por su preparación y experiencia para gobernar.

Jorge Asís analizó el escenario político argentino de cara a 2027 y puso el foco en la interna del peronismo. Durante una entrevista con Canal 26, destacó a Sergio Massa como una de las figuras con mayores condiciones para llegar a la Presidencia y competir contra Javier Milei.

El analista explicó que el peronismo atraviesa una etapa de discusión por el liderazgo y que esa disputa deberá resolverse antes de la próxima elección presidencial. En ese marco, planteó que la pelea podría concentrarse entre Axel Kicillof y Massa, aunque advirtió que todavía pueden aparecer nuevos protagonistas.

La interna del peronismo de cara a 2027

Asís sostuvo que el peronismo tiene una dinámica propia para definir su conducción. “Durante los años pares el peronismo discute liderazgo. En los años impares debe demostrarse quién es el ganador que conduce y quién tiene la grandeza entre los perdedores de acompañar al que conduce”, explicó.

Al referirse a Kicillof, consideró que el gobernador bonaerense busca consolidar su peso político, pero no necesariamente romper con Cristina Kirchner. “No tiene ningún deseo de romper ni de emanciparse”, aseguró, aunque señaló que el mandatario quiere ser reconocido como una figura central dentro del peronismo.

Para el analista, esa disputa podría desembocar en una interna de alto impacto. “Esta se va a dirimir en una interna que va a ser recordada en el peronismo como la interna entre Cafiero y Menem de 1988”, anticipó. Luego ubicó a Massa entre los dirigentes con mejores condiciones para asumir una eventual candidatura presidencial.

Massa y los otros posibles candidatos

Fue entonces cuando Asís lanzó una de las definiciones más fuertes de la entrevista. “Sergio Massa es posiblemente el más preparado para gobernar en la Argentina”, sostuvo. Incluso recomendó a periodistas y dirigentes políticos que mantengan conversaciones con el exministro para conocer de cerca sus capacidades.

El analista recordó el recorrido de Massa dentro del peronismo y su relación con Cristina y Máximo Kirchner. A su vez, mencionó a Gerardo Zamora como otra figura a seguir y destacó que el gobernador de Santiago del Estero “verdaderamente conoce el poder” y mantiene vínculos con sectores del radicalismo y del peronismo.

Asís remarcó que, pese a sus diferencias internas, el peronismo no puede darse el lujo de dividirse. “Si hay algo que saben los peronistas es que no pueden dividirse”, señaló. En su opinión, el espacio debe asumir que actualmente representa “la alternativa más importante” frente al Gobierno de Milei.

Respecto del Presidente, Asís se mostró pesimista sobre sus posibilidades de reelección y fue contundente al proyectar 2027. “Cualquier candidato que ponga el peronismo lo va a doblegar a Milei”, sentenció, aunque aclaró que los outsiders como Jorge Brito o Daniel Hadad pueden modificar el escenario y convertirse en protagonistas de la próxima disputa electoral.