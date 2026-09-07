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Guerra en Medio Oriente: Irán eleva la tensión con EE.UU. y advierte que sus respuestas serán “más rápidas e intensas”

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Las negociaciones están empantanadas en medio de ataques cruzados. Teherán anuncia una “zona prohibida” en el estrecho de Ormuz.

Irán amenazó este domingo con responder de forma más rápida e intensa cualquier ofensiva estadounidense, después que Teherán atacó buques de guerra de Estados Unidos en represalia por bombardeos contra petroleros iraníes.

“Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó“, declaró Mohamad Baqer Qalibaf, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

En un discurso transmitido por medios iraníes, el funcionario afirmó: “Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa”.

Ambas partes están empantanadas en una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio, que inició el 28 de febrero con los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán.

“Zona prohibida”

Qalibaf dijo que Teherán va a declarar en los próximos días como “zona prohibida” un punto próximo al estrecho de Ormuz.

“Comenzará en la línea del bloqueo de la Armada de Estados Unidos e incluirá sectores del Golfo”, precisó Mohsen Rezai, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

“Cualquier barco que entre en esta nueva zona será incluido en una lista de sanciones”, alertó.

Tras más de un mes de calma relativa, las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto cuando Estados Unidos bombardeó infraestructuras iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

Desde el viernes, ambos bandos se enfrentan principalmente en zonas marítimas del Golfo, donde el tráfico marítimo sigue siendo muy reducido, entre el bloqueo del estrecho de Ormuz decretado por Irán y el cerco a los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron este domingo que atacaron un vehículo militar estadounidense no tripulado que “intentaba entrar en la zona protegida” del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom), Tim Hawkins, tachó esta afirmación de “mentira total” y afirmó que ninguna embarcación estadounidense ha sido atacada este domingo.

(Con información de AFP)

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