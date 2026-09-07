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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto luego del noveno puesto en el Gran Premio de Italia

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El argentino sufrió un despiste que lo hizo perder posiciones, pero se recuperó y terminó en zona de puntos.

Franco Colapinto ya tiene puesta la mira en su próximo desafío en la Fórmula 1. Después de un intenso fin de semana en Monza, donde terminó noveno con su Alpine, el piloto argentino volverá a competir el próximo fin de semana en una carrera muy especial: el Gran Premio de España, que se disputará por primera vez en Madrid.

La próxima fecha del campeonato será entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre y tendrá como principal atractivo el estreno del Madring, el nuevo circuito urbano de la capital española.

Colapinto llegará a esta competencia con la intención de volver a sumar puntos y continuar con la recuperación que comenzó en Italia. Por primera vez, el argentino tuvo las mejoras en su monoplaza, algo que se notó durante el fin de semana.

Franco Colapinto ya tiene puesta la mira en su próximo desafío en la Fórmula 1. (Foto: Instagram / @francolapinto).
Franco Colapinto ya tiene puesta la mira en su próximo desafío en la Fórmula 1. (Foto: Instagram / @francolapinto).

En Monza, el argentino tuvo una actuación cambiante: después de largar desde una muy buena séptima posición, llegó a ubicarse entre los primeros puestos, pero un despiste lo hizo perder varias posiciones.

Sin embargo, el piloto de Alpine logró recuperarse en la parte final de la carrera y cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar. De esta manera, sumó dos puntos y alcanzó las 21 unidades en el campeonato.

Su compañero, Pierre Gasly, largó primero después de conseguir una histórica pole position. Pero no pudo mantener el lugar y cayó al 7º lugar, donde finalizó.

En Monza, Franco Colapinto tuvo una actuación cambiante. (Foto: Reuters).
En Monza, Franco Colapinto tuvo una actuación cambiante. (Foto: Reuters).

El italiano Andrea Kimi Antonelli fue el ganador del Gran Premio de Italia a bordo de su Mercedes. El joven de 20 años comenzó en los últimos lugares por una penalización y logró quedarse con la carrera con una actuación increíble.

Una de las sorpresas de la tarde en Monza fue el comienzo de Charles Leclerc, que sufrió un duro accidente y quedó fuera de competencia en los primeros minutos después de la largada.

Fórmula 1: cuándo es el GP de España y cómo será el cronograma completo

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica libre 1: 8.30 a 9.30.
  • Práctica libre 2: 12.00 a 13.00.

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica libre 3: 7.30 a 8.30.
  • Clasificación: 11.00 a 11.00.

Domingo 6 de septiembre:

  • Carrera: 10.00.

Los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo es el nuevo circuito urbano de la Fórmula 1 en Madrid

El Madring, el nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, tiene 5,4 kilómetros y 22 curvas y combina sectores especialmente diseñados para la competición con tramos urbanos.

Es un trazado rápido y técnico, con largas rectas, fuertes frenadas y curvas enlazadas. La recta principal tiene 589 metros y los autos podrán alcanzar unos 320 km/h antes de llegar a la primera curva.

Uno de los grandes atractivos será la curva 12, conocida como “La Monumental”, un sector de unos 550 metros y con un peralte del 24%.

El circuito también presenta diferentes anchos de pista y zonas muy exigentes para los pilotos, que deberán encontrar el equilibrio entre velocidad y precisión. Para Colapinto y el resto de la parrilla será un desafío completamente nuevo, ya que ninguno compitió en este circuito con anterioridad.

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