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Matkovich habló del sueldo de Romero: “no estoy de acuerdo que el jefe de la policía gane más que el gobernador”

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El ministro de seguridad, hugo matkovich fue invitado a un programa de norte tv, allí se refirió a la situación salarial dentro del estado chaqueño. Durante la entrevista fue consultado acerca del sueldo que percibe mensualmente el jefe de la policía Fernando Romero, que según trascendió alcanza los 10 millones de pesos. “es una cuestión que hay que resolver”, dijo el funcionario, dando a entender que la relacion entre ambos no es la mejor.

Matkovich admitió que no está de acuerdo con que el jefe policial perciba un salario superior al del gobernador y señaló que existen otros organismos cuyos trabajadores cobran más que ministros. “todo el mapa salarial del estado es muy raro”, sostuvo.

Además, ante la consulta sobre si podría ocupar el ministerio de economía el próximo año, Matkovich respondió con humor y dejó una particular frase sobre la situación económica: “todavía no” pasó que un ministro tenga que pedirle prestado al jefe de policía.

Norte Tv

 

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