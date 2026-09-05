Gimnasia y Esgrima La Plata se hizo fuerte en el Bosque y consiguió una victoria importante ante Tigre. El Lobo se impuso por 2-1 frente al Matador y volvió a festejar ante su gente, en un partido intenso y con momentos de mucha disputa.

El conjunto platense salió decidido a asumir el protagonismo y encontró los caminos para lastimar a una defensa de Tigre que no logró sostenerse con firmeza. Gimnasia aprovechó sus oportunidades y consiguió ponerse en ventaja para comenzar a construir el triunfo.

Tigre no se quedó de brazos cruzados. El Matador reaccionó, adelantó sus líneas y logró encontrar el empate para poner nuevamente el partido en igualdad. El encuentro ganó en intensidad y quedó abierto para cualquiera de los dos.

Pero Gimnasia volvió a golpear. El equipo local recuperó la ventaja y consiguió el 2-1 que terminaría siendo definitivo. Con el resultado a favor, el Lobo tuvo que trabajar hasta el final para contener la reacción visitante.

Los minutos finales fueron de tensión, con Tigre buscando desesperadamente el empate y Gimnasia defendiendo una victoria que necesitaba cerrar. Finalmente, el equipo platense pudo sostener la diferencia y quedarse con tres puntos valiosos.

El Lobo rugió en el Bosque

Gimnasia cumplió con su objetivo, se hizo fuerte como local y derrotó 2-1 a Tigre. Un triunfo trabajado que le permite sumar confianza y mirar con mayor optimismo lo que viene.

El Lobo ganó en casa, dejó al Matador con las manos vacías y volvió a demostrar que en el Bosque quiere hacerse fuerte.