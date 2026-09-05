Los Pumas empataron 28-28 ante Australia y dejaron escapar una victoria que tenían al alcance de la mano. El seleccionado argentino llegó al tramo final con ventaja, pero dos tarjetas amarillas consecutivas lo dejaron en inferioridad numérica y permitieron que los Wallabies reaccionaran para rescatar un empate agónico.

Argentina protagonizó un partido intenso, en el que logró imponerse durante buena parte del desarrollo y encontró respuestas cada vez que Australia intentó acercarse en el marcador. Los Pumas mostraron carácter y lograron construir una ventaja que parecía encaminarlos hacia un triunfo importante.

Australia, sin embargo, nunca dejó de insistir. Los Wallabies aprovecharon cada oportunidad para mantenerse en partido y llegaron a los minutos decisivos con posibilidades concretas de cambiar la historia.

El golpe para Argentina llegó en el peor momento. Dos tarjetas amarillas en el cierre dejaron a Los Pumas con menos jugadores en cancha, una situación que Australia supo aprovechar para avanzar y presionar durante los instantes finales.

Con superioridad numérica, los Wallabies encontraron los espacios necesarios para descontar y finalmente alcanzar el 28-28, dejando al equipo argentino con la sensación amarga de haber tenido el triunfo en sus manos.

Los últimos minutos fueron dramáticos. Argentina tuvo que defenderse con todo mientras Australia atacaba aprovechando la ventaja numérica. El tiempo se consumió y el empate terminó siendo el resultado definitivo.

Una victoria que se escapó en el cierre

El 28-28 tiene gusto amargo para Los Pumas. Argentina hizo méritos para ganar, pero las dos amarillas en el tramo decisivo terminaron siendo determinantes y le dieron vida a un Australia que no perdonó.

Los Pumas estuvieron cerca de quedarse con un triunfazo, pero pagaron caro la indisciplina en el final y terminaron repartiendo puntos con los Wallabies.