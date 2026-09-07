Laura Rodríguez Machado detalló cómo se aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil: “La pena de prisión es el último recurso a aplicar”

La diputada Laura Rodríguez Machado explicó cómo comenzó a aplicarse el nuevo Régimen Penal Juvenil y detalló los principales cambios que introduce la normativa. La legisladora, que encabezó el debate del proyecto en la Cámara de Diputados, remarcó que “todos los menores, a partir de 14 años, son responsables penalmente por los hechos ilícitos que cometan”.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Rodríguez Machado aclaró que la ley fue promulgada en marzo y estableció un período de 180 días para que las provincias adecuaran sus normas, infraestructura y procedimientos. “La mayoría de los delitos que cometen los jóvenes son jurisdicción provincial”, explicó, al mencionar casos como robos, hurtos, amenazas y lesiones.

Las nuevas sanciones para los menores

La legisladora señaló que la reforma no se limita a bajar la edad de punibilidad. “Además de bajar la edad de imputabilidad, todo el sistema en virtud del cual un menor está detenido o bajo la tutela del Estado favorece el derecho de las víctimas”, sostuvo. A su vez, destacó que la norma establece un régimen diferenciado para las penas y la resocialización.

Rodríguez Machado remarcó que el encarcelamiento debe ser excepcional. “La pena de prisión es el último recurso a aplicar”, afirmó. En su lugar, el juez puede disponer detenciones domiciliarias, durante los fines de semana o en institutos abiertos, según las características del caso y los antecedentes del menor.

Entre las alternativas, la diputada mencionó la prohibición de salir del país, el impedimento de acercarse o comunicarse con la víctima, la prohibición de conducir vehículos y los servicios a la comunidad. Estas medidas deben complementarse con “programas educativos, formación ciudadana, deportivos, educación y capacitación laboral”.

La norma incorpora, además, la figura de un supervisor o adulto responsable que acompañará al menor durante el proceso. “Un adulto es quien va a acompañar al menor desde el inicio de este tratamiento”, explicó Rodríguez Machado, quien agregó que deberá elaborar junto con el adolescente “un plan de educación y resocialización personalizada”.

Cómo se aplicará en casos concretos

La diputada explicó que las sanciones dependerán de la gravedad del delito. En determinados casos sin resultado de muerte, con penas de hasta seis años y sin antecedentes firmes, pueden aplicarse medidas alternativas. “El juez tiene un menú de posibilidades de aplicar al caso concreto también una sanción penal”, indicó.

Rodríguez Machado agregó que el nuevo régimen contempla una herramienta específica para los adolescentes con problemas de consumo. “Si el menor está bajo el efecto de las drogas, tiene un tratamiento obligatorio”, sostuvo. Según explicó, el proceso penal permite establecer esa obligación, a diferencia de las reglas generales de la normativa de salud.

Sobre el cierre, la legisladora destacó que las provincias ya trabajan en la adaptación de sus sistemas. “Todas las provincias están adaptando sus regímenes a la nueva ley”, afirmó. El seguimiento se realiza mediante una estructura que reúne a los ministros de Seguridad de todo el país, mientras cada jurisdicción ajusta sus procedimientos y espacios de detención.