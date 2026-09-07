Sergio Berni: “Nuestra candidata es Cristina Kirchner y no se discute”

El senador bonaerense analizó la interna del peronismo, defendió la construcción de una alternativa electoral y confirmó su respaldo a la expresidenta para 2027.

Sergio Berni habló sobre el escenario político de cara a 2027 y puso el foco en la estrategia que prepara el peronismo. Durante una entrevista con Futurock, el senador bonaerense aseguró que el espacio trabaja en una propuesta electoral para competir contra Javier Milei.

El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sostuvo que la interna peronista todavía no comenzó formalmente. “Lo que está haciendo el peronismo ahora es generando los mecanismos para, por sobre todas las cosas, generar un modelo electoral que sea creíble”, explicó.

La estrategia del peronismo para 2027

Berni señaló que el peronismo trabaja en una plataforma electoral y destacó la importancia de definir un mecanismo que permita ordenar las candidaturas. En ese sentido, defendió las PASO y consideró que representaron una modificación importante del sistema electoral argentino.

Sobre la posibilidad de una interna entre distintos dirigentes, evitó anticipar nombres y sostuvo que cada candidato deberá definir su estrategia. “En una PASO cada uno hará lo que entienda que tenga que hacer”, planteó el senador, aunque reconoció que Axel Kicillof se mueve con perfil presidencial.

Berni remarcó que todavía existen dudas sobre el futuro de las PASO y cuestionó la intención inicial del Gobierno de eliminarlas. “Hay una firme decisión del Gobierno al principio de eliminar las PASO”, explicó, aunque consideró que la debilidad política del oficialismo puede modificar esa postura.

Al ser consultado directamente sobre quién debería representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, Berni evitó mencionar inicialmente a un dirigente. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, dejó una definición contundente sobre su espacio político.

Cristina Kirchner, la candidata de Berni

“Obviamente que nuestra candidata natural es Cristina Fernández de Kirchner, eso no se discute”, afirmó Berni. De esta manera, el senador dejó en claro que mantiene su respaldo a la expresidenta y la ubica como la principal referencia electoral de su sector.

El dirigente agregó que existe expectativa por el recurso presentado ante un organismo internacional para revisar la prohibición de ejercer derechos políticos. “Tenemos mucha esperanza con la definición del organismo internacional”, sostuvo al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner.

En otro tramo de la charla, Berni analizó la gestión de Javier Milei y consideró que el peronismo debe construir una alternativa capaz de recuperar la confianza del electorado. Para el senador, esa tarea requiere una propuesta concreta y una estructura electoral que permita competir de manera ordenada.

Por último, Berni insistió en que el peronismo debe concentrarse en construir un modelo electoral creíble antes de resolver definitivamente las candidaturas. Mientras distintos dirigentes ya exploran sus posibilidades para 2027, el senador fijó su posición: “Nuestra candidata es Cristina y no se discute”.