Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

El Polaco publicó una foto al borde de la censura y sus fans le pidieron que sea actor de cine para adultos

Published

El cantante volvió a dar que hablar en las redes por sus posteos de alto voltaje, que además evidenciaron un fuerte cambio físico.

El Polaco generó un fuerte revelo en las redes por una foto de alto voltaje. Esta vez se mostró en ropa interior y le llovieron mensajes subidos de tono, y hasta le pidieron que pruebe suerte en el mundo del cine para adultos.

Luego de varias postales en las que evidenció un rotundo cambio físico, el músico apareció con un tapado y un slip blanco, detalle que enloqueció a los fans.

“Actor de cine, pa”, “Si pongo lo que pienso me divorcio”, “Vine a fijarme si mi esposa dejó algún comentario”, “Seguro nadie vio el cigarrillo que tiene en la oreja”, ”Te entendemos Barby Silenzi”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

El Polaco levantó la temperatura en las redes con una foto en slip. (Foto: @elpolaco)
El Polaco levantó la temperatura en las redes con una foto en slip. (Foto: @elpolaco)

El Polaco está muy contento con su presente, aunque atravesó días dolorosos por la muerte de su querido abuelo. En las últimas semanas agrandó la familia con la adopción de un cachorro y sacó la visa para poder trabajar en Estados Unidos, donde pronto dará shows.

Ezequiel Cwirkaluk también se animó a una transformación física que dio que hablar entre sus seguidores. Tonificó el cuerpo y cambió la alimentación con un plan de entrenamiento que está dispuesto a continuar.

El Polaco y una transformación física que dio que hablar en las redes. (Foto: @elpolaco)
El Polaco y una transformación física que dio que hablar en las redes. (Foto: @elpolaco)

La nueva profesión de “El Polaco”

A mediados de mayo, el músico visitó a Mirtha Legrand en su programa de los sábados a la noche y la sorprendió con una propuesta totalmente insólita que dejó con la boca abierta a la diva.

El Polaco le contó a la conductora que está estudiando para ser piloto de avión, y le preguntó si quería ir a dar una vuelta cuando tenga la licencia en las manos. Sin embargo, La Chiqui rechazó la invitación.

“Arranqué el curso hace dos semanas. Es algo que siempre quise hacer desde muy chico. Fui una vez a Brasil y el piloto me hizo subir a la cabina. Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco. Siempre me quedó en mi cabeza eso y mi viejo decía que iba a ser piloto de avión. Nunca imaginé que se me iba a dar la oportunidad”, detalló sobre su nueva faceta.

El Polaco es músico, piloto de avión y también el nuevo sex symbol del mundo de la movida tropical. (Foto: Instagram/elpolaco)
El Polaco es músico, piloto de avión y también el nuevo sex symbol del mundo de la movida tropical. (Foto: Instagram/elpolaco)

El artista aseguró que disfruta de la adrenalina y de los desafíos nuevos. “No le tengo miedo a los aviones. Soy adrenalínico”, reconoció.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Deportes

El Lobo ganó en casa, dejó al Matador con las manos vacías y volvió a demostrar que en el Bosque quiere hacerse fuerte

Gimnasia y Esgrima La Plata se hizo fuerte en el Bosque y consiguió una victoria importante ante Tigre. El Lobo se impuso por 2-1...

3 días ago

NOTICIAS

El Hospital Pediátrico habilitó una unidad para implantes de tejido óseo

El director del Hospital Pediátrico Avelino Castelán, Hugo Ramos, destacó la habilitación de la Unidad de Ablación e Implante de Tejido del Sistema Músculo Esquelético...

4 días ago

Economia

¿Chau subsidios nacionales a la luz?: El gobierno revisará caso por caso el registro de beneficiarios

Más de 8 millones de declaraciones juradas serán auditadas para detectar inconsistencias; los usuarios de todo el país dispondrán de 60 días para actualizar...

4 días ago

Politica

Matkovich habló del sueldo de Romero: “no estoy de acuerdo que el jefe de la policía gane más que el gobernador”

El ministro de seguridad, hugo matkovich fue invitado a un programa de norte tv, allí se refirió a la situación salarial dentro del estado...

2 días ago