Juan Pablo Vojvoda atraviesa el inicio más complejo de su trayectoria profesional al frente de Racing Club. Luego de la derrota ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda, que dejó al equipo en el último lugar de la tabla, el entrenador cordobés asumió la gravedad del presente futbolístico y habló sobre su continuidad.

“Es lógico que aparezcan estas inquietudes y las acepto. Yo no me pongo plazos, pero acepto las realidades también”, manifestó el DT al analizar el mal momento del equipo.

Además, profundizó sobre el impacto personal de la racha de derrotas en el torneo, donde acumula cinco caídas en ocho partidos: “Me duele muchísimo no ganar, es la primera vez que me ocurre en mi carrera esto y lo tengo que superar. Le tengo que dar la vuelta, es un desafío que me tiene mal en este momento”.

El registro del ciclo refleja un contraste pronunciado entre los diferentes frentes. Mientras que en la Copa Argentina el equipo avanzó a paso firme tras superar a Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba, el andar en el torneo es desastroso. Tiene una sola victoria sobre Gimnasia La Plata, empates ante Rosario Central y Boca Juniors, y duras caídas frente a Tigre, Argentinos Juniors, Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Frente a este escenario de marcada irregularidad, Vojvoda no eludió las preguntas sobre su continuidad ni el clima de impaciencia que comenzó a bajar desde las tribunas.

“Lo estoy sufriendo”: la profunda confesión de Vojvoda ante la crisis de resultados en Racing que pusieron en duda su continuidad. (Fotobaires)

“Soy realista también, acepto las condiciones en las que estamos. Vinimos en un momento de una transición importante, pero yo acepté esa transición”, recordó sobre el proceso de reestructuración deportiva impulsado bajo la gestión de Diego Milito.

Con la Copa Argentina como único objetivo del semestre, Vojvoda sabe que el margen de error es mínimo y que su continuidad pende de un hilo. El compromiso para el cuerpo técnico pasa por corregir las fallas defensivas de inmediato y encontrar la línea de juego que le permita a la Academia salir del pozo futbolístico antes de que la urgencia devore el proyecto.