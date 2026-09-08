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“Una chica le mandó pruebas”: así se habría enterado La Joaqui de una infidelidad de Luck Ra en Madrid

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Yanina Latorre contó que la cantante se enteró de todo el mismo día de que su ex la dejó delante de sus amigos.

La Joaqui se separó de Luck Ra y aseguró que había sido en buenos términos. Sin embargo, esa postura ya quedó atrás y sorprendió al deslizar que el cantante le habría sido infiel. Aunque él lo desmintió rotundamente, ahora se conocieron detalles de la supuesta traición.

Al aire de SQP (América), Yanina Latorre contó que el cordobés invitó a su novia a Madrid con la promesa de que sería un viaje soñado. Sin embargo, habría sido una pesadilla que terminó de la peor manera.

“¿Por qué la encuentran llorando en el aeropuerto, además de que él la había dejado? Porque cuando estaba en el aeropuerto empezó a mirar sus mensajes de Instagram y una chica le empezó a escribir con pruebas”, contó sobre la infidelidad que La Joaqui descubrió cuando volvió al país.

Luck Ra y La Joaqui se separaron después de dos años de relación (Foto: Instagram/@lajoaqui).
Luck Ra y La Joaqui se separaron después de dos años de relación (Foto: Instagram/@lajoaqui).

“Era prostituta. Y le contó que él esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, señaló. Y concluyó: “Ahí a ella le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía… Hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo”.

Cómo fue el viaje que marcó el final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra

Yanina Latorre sorprendió al revelar toda la verdad detrás del viaje que culminó con la separación de La Joaqui y Luck Ra.

“En Madrid ella la pasó para la m… (…) Él la invitó a Madrid bajo la promesa de un viaje romántico, le mandó un ramo de flores y ella hizo la valijita y se fue. Pero cuando llegó a las cinco de la mañana al aeropuerto, no la había ido a buscar nadie”, relató.

Luck Ra y La Joaqui, una separación más polémica de lo que se presumía. (Foto: Instagram / lajoaqui - lajoaqui)
Luck Ra y La Joaqui, una separación más polémica de lo que se presumía. (Foto: Instagram / lajoaqui – lajoaqui)

“Él le había pasado por WhatsApp el código para entrar al departamento, pero estaba mal. Empezó a tocar la puerta y nadie la atendía”, sumó.

Finalmente, reveló que La Joaqui pudo entrar una hora después y que se encontró con una escena inesperada. Comida toda tirada, diseminada, vieja de tres días. Vómitos en el piso y en los sillones. Todo un quilombo lleno de alcohol. La casa tenía siete cuartos y tuvo que entrar cuarto por cuarto hasta encontrarlo a él. Todos dormían borrachos”, relató.

Luego, añadió que a partir de ahí las cosas no mejoraron: “Estuvo cuatro días encerrada en la casa con ellos. Él la dejó delante de todos los amigos. La echó como a un perro”.

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