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SÁENZ PEÑA – Incendio en pastizales puso en peligro un aserradero lindante

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​El hecho ocurrió este domingo al mediodía en un terreno baldío ubicado a la vera de la Ruta 95. Dos dotaciones de bomberos trabajaron arduamente para controlar las llamas y evitar daños mayores.

​Un incendio de grandes proporciones se registró este domingo en un predio de pastizales secos y residuos situado sobre la Ruta Nacional N° 95, entre las calles 49 y 51, de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Gracias a la rápida intervención de los bomberos voluntarios locales y la colaboración de otra dotación, se logró sofocar el fuego y evitar que se propagara a un aserradero vecino.

​El siniestro comenzó alrededor de las 13:45 horas, según el reporte oficial proporcionado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios P. R. S. Peña. Ante el aviso de emergencia, la dotación de la unidad móvil M3 se desplazó de inmediato al lugar. Al arribar, los uniformados constataron que las llamas consumían rápidamente un sector de pastizales en un terreno baldío de considerables dimensiones, con el riesgo latente de extenderse hacia las instalaciones de un aserradero colindante.

​Dada la magnitud del incendio, se requirió el apoyo de la División Bomberos, que acudió con el móvil AR-027. Las tareas de combate del fuego se llevaron a cabo utilizando arrojo directo de agua, mochilas hidrantes y otros elementos de mano adecuados para este tipo de siniestros en zonas rurales.

​Tras un intenso trabajo conjunto, el personal logró extinguir por completo el “proceso combustivo”, asegurando la zona y descartando cualquier riesgo de reactivación. Según las estimaciones oficiales, la superficie afectada por el incendio fue de aproximadamente 20 por 60 metros cuadrados. El fuego destruyó principalmente pastizales secos y residuos que se encontraban acumulados en el predio. No se reportaron heridos ni daños materiales en el aserradero lindante ni en otras propiedades cercanas. Ver menos

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