Quitilipi: el PJ convoca a una reunión ampliada con la presencia de Jorge Capitanich

El Partido Justicialista de Quitilipi realizará una reunión ampliada el próximo 23 de julio, con el objetivo de reunir a dirigentes, militantes y simpatizantes para debatir la actualidad política y planificar el trabajo partidario.

La convocatoria contará con la presencia del exgobernador y actual senador nacional Jorge Milton Capitanich, quien participará del encuentro junto a referentes locales del justicialismo.

La actividad se desarrollará desde las 18:00 horas en la sede del PJ Quitilipi, ubicada en Entre Ríos 385.

Bajo la consigna “Sumate a participar, debatir, planificar y construir el futuro”, desde la organización invitaron a la militancia y a la comunidad a formar parte de la jornada, que buscará fortalecer el trabajo político y la participación de los distintos sectores del partido.

El encuentro se enmarca en una serie de actividades que el PJ viene impulsando en diferentes localidades del Chaco con el propósito de reorganizar su estructura y consolidar el trabajo territorial de cara a los próximos desafíos políticos.