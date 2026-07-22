Ahora dicen que Macri agitó la sanción de la FIFA para golpear al Chiqui Tapia

La trama conspirativa alrededor de la derrota argentina ante la Selección de España en el Mundial de Estados Unidos alumbró este miércoles una arista nueva: fuentes vinculadas a los clubes del ascenso advierten que la amenaza a los jugadores sobre las sanciones de la FIFA si salían bicampeones habría sido obra de Mauricio Macri.

En las instituciones deportivas beneficiadas por la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, entienden que Macri participa de una constelación de actores del fútbol local que solo desean la implementación de las sociedades anónimas deportivas. Para eso, necesita el fracaso del equipo nacional, para ir por el presidente de la AFA.

El líder del PRO está al frente de la Fundación FIFA desde enero de 2020, un cargo para el que lo desginó Gianni Infatino luego de que lo vencieran Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales de 2019. Ese puesto le permite a Macri tener vínculos aceitados con dirigentes muy incluyentes del fútbol internacional y le garantiza recursos para gravitar en decisiones de la federación.

De hecho, este miércoles Clarín e Infobae se apuraron a publicar que la Justicia estadounidense había ordenado la incautación del teléfono de Tapia, algo que luego fue desmentido por la entidad del fútbol argentino. En rigor, la información surgida de la investigación judicial en suelo norteamericano indica que en el juzgado se le requirió a Guillermo Tofoni, denunciante de Tapia y Pablo Toviggino por el dinero obtenido de los contratos por los partidos amistosos que disputó Argentina en 2018, que responda por información que filtró en Argentina pero estaba protegida por leyes de Estados Unidos.

El fallo llama la atención sobre el material probatorio obtenido en cuentas bancarias norteamericanas que Tofoni habría distribuido a periodistas y remitido a tribunales argentinos, aunque existía una orden de protección que limitaba expresamente su uso. Por eso, el juez ordenó a Tofoni que se encargue de que esa prueba sea devuelta o destruida, para cumplir con la restricción.

Tofoni, por su parte, cultiva una vieja amistad con Macri, que anhela por sobre todas las cosas tomar el control de Boca Juniors otra vez. Como en 2023 no lo pudo lograr con los votos, supone que pueda hacerlo a través del atajo de las SAD.

Qué le importa la AFA a la UEFA, es Macri el que está detrás de esto.

El ex presidente, incluso, se quejó de la actitud del plantel argentino cuando desplegaron la bandera con la inscripción que reivindicaba la soberanía argentina en las islas Malvinas, en la cancha de Atlanta donde el combinado de Lionel Scaloni venció a los futbolistas ingleses. “Hicieron una de más”, dijo Macri, con desprecio, amenazante.

Dirigentes de la AFA deslizan que el jefe del PRO pudo haber sido el artífice de la amenaza a los jugadores, camuflado bajo mensajeros como la UEFA o, incluso, referentes cercanos al plantel. “Qué le importa la AFA a la UEFA, es Macri el que está detrás de esto”, deslizan.

Como informó LPO, los familiares de los jugadores comentaron a una azafata que los acompañó en su vuelo de regreso al país que la amenaza de sancionarlos con una suspensión de 10 años por haber hecho una “manifestación política” con la bandera existió. Aunque desmintieron tajantemente que Argentina haya entregado el partido para que la FIFA no cargue contra el plantel, reconocieron que salieron a la cancha nerviosos, enfurecidos o condicionados por esa maniobra extorsiva.