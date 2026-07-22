Mindlin cierra su fábrica de caucho en Santa Fe, la última gran planta de Argentina

La última gran planta de caucho en actividad en Argentina anunció su cierre. La fábrica Pampa Energía de Puerto San Martín, a 25 kilómetros de Rosario, dejará de producir el insumo elemental para la fabricación de neumáticos, cintas transportadoras y calzado. La determinación afecta a unos 200 trabajadores a los cuales la firma ya ofrece retiros voluntarios a un valor por encima de lo que estipula la ley. Pero que, según el gremio que los agrupa, van a un destino de desempleo seguro en el marco de la depresión económica que azota al Cordón Industrial del Gran Rosario.

La empresa que hace diez años controla el consorcio que lidera Marcelo Mindlin es la primera petroquímica de Sudamérica y es conocida en la zona como Pasa Petroquímica, su nombre histórico. La dirección de la firma anunció su cierre definitivo este lunes. El jueves hay una audiencia conciliatoria en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Pero los trabajadores tienen escasas o nulas ilusiones de retomar sus puestos.

Como la firma funciona en un aglomerado industrial donde hay otras tres áreas elaboradoras de insumos químicos, lo que el gremio está solicitando a Pampa Energía es que los afectados por el cierre sean reubicados en alguna de las otras tres. Estas son una refinadora de combustible, una planta de estireno y una última de metilbenzeno, todas sustancias para fabricar plásticos y resinas.

La novedad se produce a días que dirigentes locales de la Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvieran una reunión con intendentes de la zona de Rosario, a la que asistió el secretario de Industria de Santa Fe, para comunicar su preocupación por la recesión que lleva a inactividad y ceses laborales. El vicepresidente de la Unión Industrial Región Rosario, Mariano Ferrazzini, señaló a LPO que “hay una gran preocupación, no mejora el consumo, se pierden puestos de trabajo y los que se generan son de menor calidad, por lo tanto, pareciera un contrapunto pensar un cambio de tendencia”.

La UIA de Rosario advierte que el derrumbe del consumo golpea a la producción y el empleo

Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) contó que la decisión de Pampa Energía solo la conocen en su directorio. Pero que es cierto que hay un mercado interno deprimido o paralizado para la fabricación de elementos que demandan caucho sintético.

“Las automotrices radicadas en Argentina no están comprando, los vehículos que se importan por plantas locales ya vienen con neumáticos incluidos. Tenemos un dólar bajo y anclado, servicios caros, todo eso destroza a las plantas que fabrican elementos para el mercado interno”, le dijo a LPO.

Tenemos un dólar bajo y anclado, servicios caros, todo eso destroza a las plantas que fabrican elementos para el mercado interno

Al mismo tiempo que Pampa Energía decide este cierre, la misma firma acaba de anunciar una inversión de 2.700 millones de dólares para la que será la mayor planta en Latinoamérica de úrea granulada, un insumo utilizado como fertilizante, que estará en Bahía Blanca.

“Las empresas reorientan sus prioridades estratégicas y hoy producir para el mercado argentino no lo es”, dice Brizuela, en relación al futuro incierto de los trabajadores de la planta de caucho. Esta tiene 125 trabajadores enrolados en el Sindicato Petroquímico pero con los que se encuentran fuera de convenio hay 200.

En la zona industrial de Puerto San Martín la posibilidad de despidos o la desafectación laboral de empleados que se irán aún con una compensación inquieta al intendente de la localidad, Carlos De Grandis.

La posibilidad del cierre finalmente anunciado los trabajadores lo venían masticando hace más de un mes, cuando se notó que se cortaban los envíos desde Brasil de butadieno, un gas incoloro muy inflamable que llegaba en barcos desde el país vecino cada veinte días, cuya aplicación más usual es para la fabricación de neumáticos.

“Es realmente un momento desesperante”, dijo Brizuela a este medio. “Hay compañeros que están cerca de jubilarse, que trabajaron toda la vida en la planta y los sorprende esto. Llaman a los trabajadores, les ofrecen el retiro para que agarren ya y los asustan diciendo que la oferta caerá a medida que pase el tiempo, y que si no aceptan en las próximas semanas tendrán un 20 por ciento menos”, sostuvo.

El SOEPU requerirá la reubicación de personal en otras áreas de la misma planta en Puerto San Martín o en una planta del grupo fuera de la zona. “Al primer despido vamos a paralizar todas las plantas del grupo”, anticipó el gremialista consultado por este medio.

En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.