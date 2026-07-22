Mahiques apura los pliegos de Yadarola y Bertuzzi para la cámara que investiga LIBRA y Andis

Juan Bautista Mahiques avanza con la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y apura en el Senado la convocatoria a audiencias públicas para Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, candidatos a cubrir dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña. Fuentes parlamentarias adelantaron a LPO que se llamaría a la comisión de Acuerdos para escuchar a los postulantes el próximo 11 de agosto.

La importancia de esa sala se debe a que por allí tramitarían casos de corrupción que preocupan al gobierno, como el escándalo de las coimas de ANDIS, la estafa de LIBRA y las sospechas de corrupción de Manuel Adorni.

En la Sala I se encuentran actualmente Mariano Llorens, el propio Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladado en 2018 por Mauricio Macri. Como no participó del concurso ante el Consejo de la Magistratura, Bruglia debería dejar su cargo cuando se apruebe el pliego de Yadarola en el Congreso, mientras que Bertuzzi revalidaría su puesto al allanarse al fallo de la Corte Suprema en 2020, que dispuso que su traslado no equivalía a un concurso y siguió el procedimiento estipulado en el organismo de selección de magistrados.

En la misma cámara, trabaja la Sala II, integrada desde el sábado pasado tan solo por Roberto Boico y Eduardo Farah. El tercer miembro era Martín Irurzun, quien cumplió ese día 75 años sin que el gobierno envíe su pliego para que lo prorroguen en su sillón, tal como establece la Constitución Nacional.

Pese al rechazo del PJ, el Senado aprobó el pliego del juez que avaló la reforma laboral

Esa vacante deberá concursarse a la brevedad en la Magistratura pero su proceso podría demorar más de un año. La candidata para sumarse sería la fiscal Cecilia Incardona, que perdió la pulseada contra Bertuzzi aunque había quedado ternada por encima del juez.

Un camarista dijo a LPO que el ministro de Justicia habría tenido “la delicadeza” de explicarle a Incardona cara a cara que no sería la elegida para cubrir la vacante de Bruglia. La fiscal es una mujer del sistema judicial y tendría el apoyo parlamentario del oficialismo y el peronismo al mismo tiempo.

Con la aceleración del trámite para Yadarola y Bruglia, Mahiques intenta sellar el cumplimiento de su compromiso con Karina Milei para blindar al gobierno ante las causas de presunta corrupción.

Esa jugada se complementa con el nombramiento del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte en el juzgado federal N° 1 de Lomas de Zamora, publicado este miércoles por Boletín Oficial. El flamante juez ofició durante muchos años como secretario de Ariel Lijo, con quien Mahiques viajó a París en ocasión de la última reunión del GAFI. “El viaje fue para armonizar la relación entre ambos, en medio de todo tipo de historias sobre la interna que había entre ellos”, admitió una fuente al tanto de la situación.

En efecto, las gestiones de Mahiques para garantizarle “tranquilidad” al gobierno fueron reconocidas hasta por el peronismo. “Desde que llegó a ministro, Mahiques liquidó a Irurzun, que era el que podía dar vuelta alguna causa, hizo jueza a la mujer de Martínez de Giorgi y a Rodríguez Ponte”, dijo un consejero de la Magistratura.

La referencia a Ana Juan, pareja del juez Marcelo Martínez de Giorgio, atiende a que ese magistrado es el que mantiene frenada la investigación sobre la criptoestafa.

Con la aceleración del trámite para Yadarola y Bruglia, Mahiques intenta sellar el cumplimiento de su compromiso con Karina Milei para blindar al gobierno ante las causas de presunta corrupción.

Por otro lado, el ministro de Justicia también firmó el decreto para designar a Javier Cosentino en la Sala C de la Cámara Comercial, una instancia crucial para el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Por allí debería tramitar la denuncia de Guillermo Tofoni contra la entidad del fútbol, pero en el Poder Judicial advierten que Cosentino debería excusarse porque en marzo pasado desestimó el embargo preventivo que reclamó Tofoni en la investigación por la evasión impositiva sobre la recaudación de partidos amistosos disputados por la Selección Argentina desde 2018.

En el Ministerio de Justicia recuerdan que, cuando asumió Mahiques, “el 35% de los cargos de la justicia federal y nacional estaban vacantes, 568 vacantes de jueces, fiscales y defensores sobre un total de 1640 cargos judiciales”. “A la fecha, se cubrieron 96 vacantes y se encuentran próximas a cubrir otras 74, llegando a un total de 170 vacantes cubiertas”, precisan, y agregan que “se está cubriendo el 10% del total de cargos de la justicia nacional y federal, eso refleja la cobertura del 30% del total de vacantes existentes a marzo de este año”.