El PJ Chaco renueva su conducción en General San Martín y apuesta a fortalecer la estructura partidaria

El acto de asunción de las nuevas autoridades del Departamento Libertador General San Martín se realizará el próximo martes y contará con la presencia del senador Jorge Milton Capitanich. La actividad marcará el inicio de una nueva etapa en la organización territorial del justicialismo chaqueño.

El Partido Justicialista del Chaco pondrá en marcha una nueva etapa de reorganización interna con la asunción de las autoridades del Departamento Libertador General San Martín, en un acto previsto para el martes 21 de julio a las 19 en la intersección de Alberdi y Libertad, en la ciudad de General José de San Martín.

La ceremonia contará con la presencia del senador Jorge Milton Capitanich, quien acompañará a la nueva conducción junto a dirigentes, intendentes, referentes territoriales y militantes del espacio político.

Desde la organización señalaron que el encuentro tiene como objetivo fortalecer la estructura partidaria, consolidar el trabajo territorial y avanzar en la reorganización del justicialismo de cara a los desafíos políticos que enfrenta la provincia.

Bajo el lema “La unidad, la organización y el compromiso militante son el camino para reconstruir la esperanza de nuestro pueblo”, el PJ convocó a afiliados y simpatizantes a participar de una jornada que buscará mostrar cohesión interna y capacidad de movilización.

El acto también se inscribe en una serie de actividades impulsadas por el peronismo chaqueño para reorganizar sus estructuras departamentales y consolidar su presencia territorial tras los cambios producidos en el escenario político provincial.

Con este recambio de autoridades, el justicialismo busca fortalecer su organización en uno de los departamentos más importantes del Chaco y reafirmar su estrategia de reconstrucción política con vistas a los próximos desafíos electorales.