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Wanda Nara estalló contra un periodista que sugirió que era mufa: “Bobo, tu vida es de cuarta”

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La mediática tuvo un fuerte encontronazo en las redes con uno de los panelistas de Moria Casán.

Las últimas horas fueron complicadas para Wanda Nara. Durante su viaje a los Estados Unidos para ver el partido que finalmente la Selección argentina perdió contra España, los hijos de la conductora fueron víctimas de un robo en la casa de Italia en la que estaban.

En medio de todo ese caos personal, la mediática tuvo tiempo de cruzarse muy fuerte con un periodista que escribió un comentario en las redes que hizo estallar a Wanda.

Cómo fue el cruce entre Wanda Nara y un periodista tras la final del Mundial 2026

Gustavo Méndez, panelista de La mañana con Moria (eltrece), sin nombrarla, hizo una pregunta con mucho sarcasmo en su cuenta de X. “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos. ¿Sos mufa?“, lanzó.

A partir de ese comentario, Wanda se hizo cargo de que la referencia estaba destinada a ella e inició una serie de mensajes lapidarios en contra del panelista, al que hasta acusó sin ninguna precisión de tener causas judiciales abiertas.

Wanda Nara fue feroz contra un periodista que sugirió que era mufa. (Foto: X/wanditanara)
Wanda Nara fue feroz contra un periodista que sugirió que era mufa. (Foto: X/wanditanara)

“No sé de quién hablas bobo; fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí”, arremetió.

Luego de replicar varios mensajes contra Méndez, Wanda fue implacable en una de sus frases e incluyó una referencia, sin nombrarlo, a Mauro Icardi, que hace unos días fue desvinculado del Galatasaray y se quedó sin club.

“Se da el tupé de hablar de mí. Quiero pensar que no le pagan por hablar mal de mí. ¿O sí? De ser así su jefe está desempleado. Quizás por la mala prensa que ellos mismos hicieron. Era mejor pagar para que hablen bien de él y no mal de mí“, lanzó.

Wanda Nara se cruzó con el periodista Gustavo Méndez. (Foto: X/wanditanara)
Wanda Nara se cruzó con el periodista Gustavo Méndez. (Foto: X/wanditanara)

Méndez se defendió también en X al mencionar que no la había nombrado a ella al decir la palabra mufa. Sin embargo, Wanda contraatacó.

“Sos un violento. Llamar mufa a cualquier persona es grave. Y sos una persona violenta que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas; guardá a tu abogado para tus causas penales que se te vienen. No lo hagas escribir al pedo. ¿A quién te referís con mufa entonces? Da nombres ya que sos tannnnn VIVO”, advirtió para cerrar su saga de comentarios.

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