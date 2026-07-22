Preocupados por las encuestas, Karina y Santilli retoman el diálogo con los gobernadores y le dan a Pullaro la ruta de los puertos

La A012 es una ruta fundamental para el área metropolitana de Rosario. Conecta el ingreso de los puertos y evita que en época de cosecha los miles y miles de camiones que transitan la zona ingresen en la ciudad. Sin embargo, hace décadas que está abandonada.

Este miércoles, Karina Milei formalizó la transferencia a Santa Fe del mantenimiento de la traza. La hermana presidencial estuvo acompañada de Diego Santilli, Martín Menem y Toto Caputo además de Romina Diez y algunos diputados del bloque libertario, una rareza ya que la principal referente de Milei en Santa Fe suele aparecer sola en los eventos importantes.

En Santa Fe creen que Nación busca “recuperar el diálogo y cumplir lo que promete” antes de abrir la negociación por las reformas que necesita en el Congreso, entre ellas, la anulación de las PASO y la Ley de Tierras.

Caputo no entregó la ruta a los puertos y enfureció a Pullaro: “no hay pozos, hay cráteres”

En consecuencia, el gobierno nacional organizó el acto en el que Karina Milei, junto a Caputo y Santilli le transfirieron a Santa Fe la operación y el mantenimiento de la ruta nacional A012 por 20 años, un gesto para inaugurar una etapa de recomposición del vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores, sospechan en el entorno de Pullaro

Según pudo saber LPO de un funcionario de máxima confianza del gobernador, hasta ahora Pullaro no mantuvo conversaciones directas con Karina Milei y el interlocutor fue Santill: “Están preocupados y, en principio, no vienen a pedir nada. Hoy la prioridad es recuperar el diálogo y cumplir con lo que se promete”, explicó la fuente.

Están preocupados y, en principio, no vienen a pedir nada. Hoy la prioridad es recuperar el diálogo y cumplir con lo que se promete.

En rigor, Santa Fe viene reclamando desde hace más de dos años y medio que nación le ceda la traza: “Es un gobierno nacional que reconoce que no puede reparar ni mantener esta ruta y nos dice: háganse cargo ustedes”, resumieron desde el entorno de Pullaro.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, dijo a LPO que ante “el abandono y la falta de inversiones” de parte del gobierno nacional “ahora para nosotros es una oportunidad porque es una ruta muy santafesina porque empieza y termina en la provincia y es estratégica para el tránsito de cargas hacia los puertos”, sostuvo.

Enrico explicó que la provincia asumirá el mantenimiento durante los próximos veinte años con recursos propios y recordó que incluso licitó las obras el año pasado para no perder tiempo mientras esperaba la autorización de Nación:

“Con el convenio firmado ya avisamos a la empresa para que este jueves -23 de julio- empiece un plan de emergencia sobre la A012 en el cruce con la ruta 34”, señaló el ministro que no quiere que se pierda un día para comenzar las obras.

Con el convenio firmado ya avisamos a la empresa para que este jueves -23 de julio- empiece un plan de emergencia sobre la A012 en el cruce con la ruta 34

Según detalló el funcionario, los primeros trabajos incluirán reparación de baches y losas de hormigón, sellado de fisuras, recuperación de banquinas, señalización, iluminación y mejoras en los principales cruces:

“La ruta está en muy mal estado y la vamos a ir recuperando de manera gradual”, afirmó el ministro.