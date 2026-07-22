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POLICIALES

Misiones: Dos detenidos tras intentar evadir un control circulaban con 230 kilos de marihuana en el auto

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Ocurrió sobre la Ruta Provincial N.º 7 y fueron interceptados en un camino vecinal al deshacerse del cargamento.

Ayer, efectivos del “Grupo Santo Pipó” dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio” se encontraban emplazados sobre la Ruta Provincial Nº 7 en un dispositivo de control, cuando advirtieron que el conductor de un vehículo al percatarse de los uniformadoscambio bruscamente de dirección y emprendió una fuga.

Minutos después, de lanzar un operativo cerrojo alertando a diferentes unidades de la FuerzaGendarmes que efectuaban el seguimiento controlado advirtieron que el rodado en fuga ingresó a un camino vecinal. Sus dos ocupantes intentaron descartar parte del cargamento y evadirse a pie. Fueron detenidos.

Al inspeccionar el interior del automóvil, los funcionarios constataron en el habitáculo trasero y a simple vista numerosos bultos envueltos en plástico con paquetes de color azul. En conocimiento de las autoridades judiciales, se realizó la requisa contabilizando 312 paquetes rectangulares que contenían sustancia compacta con resultado positivo para marihuana con un peso de 231 kilos 214 gramos.

Intervinieron el Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro de la droga y del automóvil. Asimismo, sobre los involucrados ordenó la detención en carácter de incomunicados. 

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