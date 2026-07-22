Detuvieron a un hombre armado cuando intentaba ingresar a la casa de su expareja en Sáenz Peña

El sospechoso, de 29 años, intentó escapar al ver a la Policía. Llevaba un arma de fabricación casera y municiones. Quedó detenido en el marco de una causa por violencia de género.

Un hombre de 29 años fue detenido este martes por la noche en Presidencia Roque Sáenz Peña cuando intentaba ingresar a la vivienda donde se encontraba su expareja. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y tres cartuchos de distintos calibres que el sospechoso llevaba ocultos entre sus prendas.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Sexta tras recibir un llamado que alertaba que un hombre armado se encontraba merodeando el domicilio de una mujer, en el marco de una causa por violencia de género.

Al arribar al lugar, los agentes observaron al sospechoso, quien intentó darse a la fuga entre las viviendas, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros.

Durante la requisa, los uniformados hallaron en su poder una tumbera y tres cartuchos de diferentes calibres, que fueron secuestrados como parte de la investigación.

De acuerdo con la información policial, una mujer que brindaba resguardo a la víctima denunció que el detenido se había presentado en varias oportunidades para amenazar a su familia, luego de haber alojado a la joven tras un episodio previo de violencia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue trasladado a la División Violencia Familiar y de Género, donde quedó alojado junto con el arma secuestrada, mientras continúan las actuaciones judiciales.