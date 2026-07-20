El video del momento en que Shakira vio con Anya Taylor-Joy el gol de España contra la Argentina

Los usuarios de las redes sociales viralizaron el video del momento en que Shakira vio el gol de España contra Argentina mientras seguía el partido desde uno de los palcos del estadio de Nueva Jersey.

La cantante colombiana estuvo presente en la final del Mundial 2026 porque fue la encargada de interpretar la canción oficial “Dai Dai” durante el entretiempo del partido.

En el video se puede ver el instante en que Ferrán Torres marcó el 1-0 del encuentro. Lejos de festejar, Shakira mantuvo una expresión serena, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una muestra de neutralidad.

Shakira vio el partido al lado de Anya Taylor-Joy. (Foto: captura X/shakiracarla)

“Me encanta que Shakira se mantuvo imparcial, a pesar que sus niños le van a España, ella fue neutral cuando vino el gol”, escribieron desde una cuenta de fans de la artista colombiana.

El momento generó una gran repercusión entre los internautas, ya que la cantante mantuvo una actitud muy medida pese a que sus hijos, Milan y Sasha, apoyaban al conjunto español por la nacionalidad de su padre, Gerard Piqué.

Anya Taylor-Joy junto a Malcolm McRae durante el partido. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Cabe recordar que antes del partido, Shakira había asegurado que si bien los nenes son españoles, ella apoyaba a Argentina.

Más allá de esta declaración, la artista se expresó en sus redes sociales para felicitar al equipo campeón. “¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!“, dijo ella.

El apoyo de Shakira a Leo Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial

Después del partido, que terminó con la victoria de España por 1 a 0 en tiempo suplementario, Shakira utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje especial a Lionel Messi y a la Selección argentina.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 100 millones de personas, la cantante expresó: “¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes”.

Shakira cantó durante el entretiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: AP/Matt Slocum)

En su posteo, Shakira destacó la figura de Messi, a quien definió como “el más grande” y le agradeció por representar a todos los latinos en el Mundial.

“Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026”, escribió, junto a un emoji de la bandera argentina y un corazón rojo.

El posteo de Shakira para apoyar a Messi (Foto: Instagram / shakira)

La relación de amistad entre Shakira y Messi quedó en evidencia una vez más con el mensaje que la artista le dedicó tras la final. “¡Siempre en mi corazón!”, cerró la colombiana, dejando en claro el cariño que siente por el capitán argentino y por el país.