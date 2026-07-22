Lo dice Harvard: la Generación X desarrolló tres habilidades que le permiten tener mucha ventaja sobre los Millenials

La juventud suele asociarse con una mayor rapidez mental y una mejor capacidad para aprender. Sin embargo, envejecer no implica que todas las habilidades cognitivas empiecen a empeorar. Por el contrario, algunas continúan desarrollándose durante mucho tiempo y recién alcanzan su mejor nivel durante la adultez de las personas.

Así lo determinó una investigación realizada por Joshua K. Hartshorne, entonces integrante del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, y Laura T. Germine, del Massachusetts General Hospital.

Según los resultados, no existe una edad en la que el cerebro funcione mejor, dado que cada capacidad alcanza su punto máximo en un momento diferente de la vida.

El estudio asegura que no hay una edad fija para llegar al pico máximo de inteligencia. (Foto: Freepik)

En específico, mientras la velocidad de procesamiento y determinadas partes de la memoria favorecen a los más jóvenes, otras habilidades vinculadas con el vocabulario, la comprensión y la resolución de problemas aritméticos continúan mejorando hasta después de los 40 años.

Por lo tanto, muchas personas de la Generación X pueden tener una ventaja sobre los Millennials en ciertas áreas.

Los detalles del estudio de Harvard sobre la evolución cognitiva con el paso de los años

Para la investigación, Hartshorne y Germine utilizaron los resultados de 48.537 participantes que realizaron pruebas cognitivas online. Además, analizaron datos de exámenes de inteligencia y memoria llevados a cabo por personas de distintas edades.

El objetivo del experimento era comprobar en qué momento de la vida una persona alcanza su punto máximo de capacidad cognitiva.

Según los resultados, no existe una edad en la que todas las habilidades cognitivas lleguen al mismo tiempo a su mejor rendimiento. Algunas capacidades alcanzaron su pico máximo al terminar la escuela secundaria, mientras que otras comenzaron a disminuir después de los 30 años.

En tanto, hubo otro grupo de habilidades que continuó mejorando y alcanzó su mejor versión a los 40 años o incluso más adelante.

Esto significa que, si bien una persona joven puede tener una ventaja en la velocidad de procesamiento o en la memoria inmediata, puede quedar por debajo de alguien mayor en ciertas tareas.

La aritmética, la comprensión y el vocabulario son habilidades cognitivas que alcanzan su pico en la adultez. (Foto: AdobeStock)

En específico, el estudio identificó cinco pruebas que alcanzaron su mejor rendimiento significativamente más tarde que la mayoría: vocabulario, información, comprensión, aritmética y búsqueda de similitudes.

Las tres habilidades cognitivas que mejoran durante la adultez

Mientras que las pruebas relacionadas con la velocidad, la memoria de corto plazo o la búsqueda visual tuvieron mejores resultados en los jóvenes, hubo otras en las que personas adultas tuvieron un mejor desempeño.

En específico, estas son las tres habilidades cognitivas en las que, de acuerdo a la investigación, se registró un mejor rendimiento pasada la juventud.

En primer lugar, la aritmética. Según el experimento, la capacidad para resolver cálculos y problemas matemáticos fue una de las que alcanzó su punto máximo durante la adultez.

Esto no significa que las personas mayores recuerden mejor todas las fórmulas aprendidas durante la escuela, sino que pueden tener un mejor rendimiento en determinados ejercicios que requieren utilizar conocimientos numéricos.

Otra de las capacidades de este grupo es la comprensión, es decir, la posibilidad de interpretar información y responder preguntas mediante conocimientos adquiridos previamente. Es que en estas tareas, no alcanza con procesar rápidamente un dato, sino que también es importante relacionarlo con conceptos aprendidos. Por lo tanto, la experiencia de los adultos se impone.

Por último, se encuentra el vocabulario. Es que el conocimiento de palabras y sus significados se amplía principalmente a través de la lectura, el trabajo, los estudios y las conversaciones. Aquellas personas con más años de vida, suelen sacar una ventaja en este aspecto.