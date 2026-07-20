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Shakira hizo emocionar a Leo Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026: “El más grande”

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La cantante colombiana, que brilló en el show del entretiempo, elogió al capitán argentino y celebró el esfuerzo del equipo tras la caída ante España.

Shakira fue una de las grandes figuras fuera de la cancha en el Mundial 2026. La artista colombiana estuvo presente en varios partidos y también participó del show del entretiempo en la final entre Argentina y España, donde interpretó “Dai dai”, el tema oficial del torneo junto a Burna Boy.

Después del partido, que terminó con la victoria de España por 1 a 0 en tiempo suplementario, Shakira utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje especial a Lionel Messi y a la Selección argentina. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 100 millones de personas, la cantante expresó: “¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes”.

En su posteo, Shakira destacó la figura de Messi, a quien definió como “el más grande” y le agradeció por representar a todos los latinos en el Mundial. “Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026”, escribió, junto a un emoji de la bandera argentina y un corazón rojo.

El posteo de Shakira para apoyar a Messi (Foto: Instagram / shakira)
El posteo de Shakira para apoyar a Messi (Foto: Instagram / shakira)

El reconocimiento de Shakira a Messi y a la Selección argentina

La relación de amistad entre Shakira y Messi quedó en evidencia una vez más con el mensaje que la artista le dedicó tras la final. “¡Siempre en mi corazón!”, cerró la colombiana, dejando en claro el cariño que siente por el capitán argentino y por el país.

El mensaje de Shakira para España (Foto: Instagram / shakira)
El mensaje de Shakira para España (Foto: Instagram / shakira)

Además, la madre de Milan y Sasha —fruto de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué— felicitó a España por el título. Compartió una foto suya en el campo de juego y escribió: “¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!”.

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