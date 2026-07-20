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Los mensajes de las mujeres de la Selección tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

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Después de la caída ante España, las esposas y novias de varios futbolistas compartieron emotivos posteos en las redes sociales para destacar el esfuerzo del plantel.

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una profunda tristeza entre los hinchas. Sin embargo, las parejas de varios jugadores eligieron enfocarse en el orgullo por el camino recorrido y les dedicaron sentidos mensajes de apoyo en las redes sociales.

Una de las primeras en expresarse fue Yaz Jaureguy, pareja de Valentín “Colo” Barco, quien publicó una foto desde el estadio y les agradeció a los futbolistas por el esfuerzo realizado durante el torneo.

Gracias a todos por dejar todo y más. No se les puede pedir más nada. Gracias mi amor por dejarnos acompañarte en este camino. Orgullosa de ser argentina“, escribió.

Por su parte, Valu Cervantes, esposa de Enzo Fernández, compartió una imagen de sus dos hijos disfrutando del partido desde las tribunas y dejó una reflexión sobre lo vivido durante el Mundial.

Los mensajes de las mujeres de la Selección argentina tras la derrota frente a España (Foto: Captura Instagram)
Los mensajes de las mujeres de la Selección argentina tras la derrota frente a España (Foto: Captura Instagram)

Me quedo con esta imagen de cómo disfrutaron del fútbol, de lo que los hace sentir y las emociones que genera“, expresó.

En tanto, Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, publicó un video desde el MetLife Stadium y resumió sus sentimientos en una frase breve, pero contundente: “Qué orgullo“.

Quien también se manifestó fue Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. La influencer compartió un video del momento en que los futbolistas argentinos recibieron las medallas de subcampeones y acompañó la publicación con el emoji de una carita emocionada y un corazón blanco.

Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás”, agregó.

Por último, Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, replicó en sus historias un posteo publicado por la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumándose a los mensajes de apoyo para el plantel. “¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!“, rezaba el posteo.

Las esposas de la Selección compartieron su orgullo en las redes sociales (Foto: Captura Instagram)
Las esposas de la Selección compartieron su orgullo en las redes sociales (Foto: Captura Instagram)

Las publicaciones rápidamente se viralizaron y reflejaron el mismo sentimiento que predominó entre los hinchas tras el final del partido: tristeza por el resultado, pero también orgullo por el recorrido de una Selección que volvió a disputar una final del mundo.

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