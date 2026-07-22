El campo rechazó el plan de Sturzenegger para desguazar el Instituto de la Carne

La Mesa de Enlace y las cámaras de frigoríficos rechazaron el proyecto que le sacaría el financiamiento al IPCVA.

La Mesa de Enlace dejó de lado su fervoroso oficialismo y salió a rechazar el plan de Federico Sturzenegger para reformular el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CRA se unieron a las cámaras de frigoríficos y avisaron que están en contra de cualquier cambio en el ente de promoción de la carne, justo en momentos en que el sector atraviesa una fuerte crisis por la caída del consumo y el ingreso de carne del exterior.

Según trascendió, Sturzenegger está trabajando en una reforma del IPCVA que básicamente consistiría en quitarle la obligatoriedad a los aportes que hacen productores y la industria para financiar el instituto. Actualmente, los productores aportan al IPCVA el 0,07% por animal que va a faena y la industria el 0,02%.

El plan del ministro desregulador consistiría en que esos aportes sean voluntarios, una idea impulsada por matarifes y productores chicos. Para la Mesa de Enlace y las cámaras frigoríficos hacer los aportes voluntarios sería un golpe letal para el IPCVA y lo dejaría sin capacidad de funcionamiento.

El ingreso de carne barata de Brasil no para de crecer frente al derrumbe de la faena local

El tema fue debatido el martes durante un almuerzo de Federico Sturzenegger en la Rural con Nicolás Pino y otros representantes. El resultado evidentemente fue malo porque un día después la Mesa de Enlace y los frigoríficos salieron muy duro contra el plan del ministro.

En un comunicado destacaron el “rol fundamental” del IPCVA “como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”, y agregaron que “ha demostrado ser un instrumento eficaz para llevar adelante estudios técnicos, generar información estratégica, y promover la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el internacional”.

“Es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA”, sostiene el comunicado, que explica a Sturzenegger que los principales países productores tienen sus propios institutos de promoción. “Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, afirman.

Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA

“Rechazamos cualquier intento de alteración de las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional, la cual ha sido clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales, sostener relaciones sanitarias con países compradores (entre un 3% y un 5% del presupuesto anual del Instituto se aporta al SENASA), y posicionar la marca Carne Argentina como un producto premium a nivel global”, dice el texto.

“Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector”, finaliza.