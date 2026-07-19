«Acompañó el relato que tapaba el desastre»: el explosivo mensaje del Gobierno contra Marcela Feudale

El Gobierno publicó un extenso mensaje contra Marcela Feudale luego de que cuestionara un posteo de Adrián Ravier sobre la Cuestión Malvinas.

La Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta utilizada por el Gobierno nacional para responder lo que considera «fake news», publicó un extenso mensaje contra la periodista Marcela Feudale luego de que cuestionara un posteo del vocero presidencial Adrián Ravier sobre la Cuestión Malvinas. El intercambio se produjo tras las repercusiones que generó una publicación del funcionario en la que sostuvo que una Argentina «bananera» tendría menos posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía.

La Oficina de Respuesta Oficial defendió a Ravier

El mensaje oficial comenzó con un duro ataque personal hacia la periodista. «La Enana Feudale no da más risa. Marcela Feudale, exreidora y comediante hoy devenida en intento de periodista, malinterpreta a propósito las palabras del Vocero Presidencial y se escandaliza por el uso de la palabra ‘bananero’, aunque se pasó años defendiendo al espacio político que la volvió una descripción exacta«, expresó la cuenta.

En el comunicado, el Gobierno sostuvo que Ravier «dijo algo elemental» al señalar que «un país quebrado, aislado del mundo y sin credibilidad no está en condiciones de recuperar nada, ni las Islas Malvinas ni ninguna disputa«. Además, afirmó que «para sentarse a negociar soberanía hace falta tener un país ordenado y dar la batalla para ganar peso internacional«, en contraposición al modelo económico que atribuyó a las gestiones anteriores.

El origen de la polémica

La respuesta oficial llegó después de que Feudale cuestionara el uso del término empleado por el vocero presidencial. «Bananero es el que te contó que los datos de pobreza de UNICEF son independientes. Y de verdad que un vocero hable de nuestro país como bananero es un insulto mayor«, escribió la periodista en sus redes sociales.

El debate se originó por una publicación previa de Adrián Ravier, quien había argumentado: «Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores«. En ese mismo mensaje, el vocero remarcó que «la única vía es la diplomática» y destacó el respaldo internacional al reclamo argentino, incluyendo el reciente pronunciamiento de la OEA y la repercusión que tuvo la bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas» exhibida por la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

En el cierre de su descargo, la Oficina de Respuesta Oficial insistió en que «la Cuestión Malvinas se está discutiendo en la OEA y en la ONU» y sostuvo que «la única vía para negociar soberanía alguna vez es la que el kirchnerismo desprecia: un país ordenado, con las cuentas en orden y respeto internacional«, reforzando así la defensa del planteo realizado por el vocero presidencial.