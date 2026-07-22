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Ayala habló sobre las versiones de un supuesto complot contra la Selección en la final: “Hay que hablar de fútbol”

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El ayudante de campo de Lionel Scaloni se refirió a los rumores que circularon después de la derrota ante España en Nueva Jersey.

Las teorías conspirativas que comenzaron a circular tras la final del Mundial 2026 siguen generando repercusión. Esta vez fue Roberto “Ratón” Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien decidió responder a las versiones que hablan de supuestos hechos ocurridos antes del partido ante España.

El exdefensor fue contundente al rechazar esas especulaciones y aseguró que dentro de la Selección no entienden cómo surgieron ese tipo de rumores.

Son cosas que escuchamos y decimos que no puede ser que se estén diciendo estas cosas. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso”, afirmó Ayala en diálogo con radio La Red.

Además, el ayudante de Scaloni remarcó que la explicación de la derrota es exclusivamente futbolística y evitó cualquier polémica extradeportiva.

Hubo un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma”, sostuvo.

Roberto Ayala golpeó a un jugador español tras la final. (Foto: Reuters)
Roberto Ayala golpeó a un jugador español tras la final. (Foto: Reuters)

El Ratón Ayala habló de su agresión a Dani Olmo tras la final del Mundial: “Estoy arrepentido”

El Ratón habló en Esports Migdia (Valencia Capital Radio) y reconoció su error. “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo, no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, expresó el exfutbolista.

Sin embargo, el colaborador de Lionel Scaloni buscó bajarle el tono a la controversia y desmintió haberle pegado un puñetazo al futbolista europeo: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, aclaró Ayala.

Para cerrar el tema, el integrante del cuerpo técnico nacional fue contundente sobre cómo piensa resolver la situación con el jugador español: “Si lo veo, le pido disculpas en persona”.

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