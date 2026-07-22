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Cuti Romero negocia su salida del Tottenham para llegar a un gigante de Europa

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El defensor argentino busca un club donde ser titular en la Champions League y podría reencontrarse con un compañero de la Selección argentina.

Cristian Romero está cerca de cerrar una etapa en el Tottenham y su futuro podría estar en el Inter de Milán, donde lo espera su amigo y compañero de la Selección, Lautaro Martínez. El defensor argentino, que perdió la final del Mundial ante España en Nueva Jersey, no tiene asegurada la titularidad en el club inglés y apunta a un equipo que le garantice minutos en la Liga de Campeones.

El interés del Inter por Romero creció en las últimas semanas. El club milanés busca sumar un central de jerarquía y experiencia internacional. El valor de mercado de Romero ronda los 50 millones de euros, una cifra elevada para el fútbol italiano, pero la voluntad del jugador de volver a la Serie A podría facilitar las negociaciones, asegura La Gazzetta dello Sport.

El paso de Cuti Romero por la Serie A y su presente en Inglaterra

Romero es un viejo conocido del fútbol italiano. Antes de llegar a la Premier League, jugó tres temporadas en la Serie A: dos en el Genoa y una en el Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores defensores del torneo. Su salida de Bérgamo en 2022 fue un gran negocio para el Atalanta, que lo vendió al Tottenham por 50 millones de euros más bonificaciones.

En Inglaterra, el argentino sumó títulos con la Selección —un Mundial y una Copa América—, pero no logró lo mismo con los Spurs, donde solo ganó una Europa League. Su rendimiento lo llevó a ser capitán al inicio de la última temporada, aunque el equipo terminó en el puesto 17 y rozó el descenso. Una lesión de rodilla lo dejó fuera de las canchas desde abril y algunos hinchas lo criticaron por viajar a Argentina para recuperarse.

Cuti Romero, cerca de cerrar su etapa en el Tottenham (Reuters).
Cuti Romero, cerca de cerrar su etapa en el Tottenham (Reuters).

El nuevo entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, defendió públicamente a Romero y aseguró que siempre mostró compromiso con el club. Sin embargo, la relación con los aficionados quedó marcada por la polémica y el deseo del jugador de priorizar su presencia en el Mundial.

La chance de volver a Italia

El Inter necesita reforzar el sector derecho de la defensa y, aunque en un principio se interesó por Djed Spence, el nombre de Romero tomó fuerza en las conversaciones con el Tottenham. El principal obstáculo es el alto salario del argentino, que supera el promedio del fútbol italiano, y el precio de su pase.

A pesar de las dificultades, el Inter no descarta avanzar con una fórmula creativa, como un préstamo con opción de compra obligatoria. La presencia de Lautaro Martínez, con quien Romero compartió el último mes y medio tras el Mundial, podría ser un factor clave para convencerlo de regresar a la Serie A.

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