Los detalles del mercado de pases: de las negociaciones a las bajas en River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo

Luego de la finalización del Mundial, los clubes argentinos aceleraron las negociaciones en el mercado de pases en busca de reforzarse para lo que será una nueva y exigente temporada.

Los cinco grandes son los que llevan adelante las negociaciones más complejas y las que requieren más tiempo por lo que la AFA extendería por 10 días el cierre del libro de pases, algo que aún no es oficial, pero que se confirmaría en las próximas horas.

Altas y bajas de los cinco grandes

River

River, fue uno de los casos que más revuelo armo, sobre todo en la limpieza en el plantel con 15 jugadores que no serán tenidos en cuenta. Varios de ellos se fueron, mientras que otros siguen en búsqueda de un nuevo club.

El Millonario fue uno de los clubes que más incorporó. Antes del Mundial, arregló la llegada de Nicolás Otamendi y también va en busca de Thiago Almada y Ángel Correa.

Correa realiza la pretemporada con Tigres de Monterrey mientras espera novedades de su pase a River (Reuters).

Además, trajo de vuelta a los dos delanteros con pasado en la institución, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, acompañados de Mauro Arambarri y Giovanni González.

Boca

Boca tiene tres refuerzos confirmados hasta el momento con el retorno del colombiano Sebastián Villa, el arquero Álvaro Montero y Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo.

En tanto, abandonaron el club Edinson Cavani que rescindió contrato, Nicolás Orsini, Libre y Agustín Martegani a préstamo en Independiente de Medellín, Colombia, por un año, con cargo y opción de compra por el 100% del pase.

El arquero colombiano Alvaro Montero llega para defender el arco de Boca. (Reuters/Anne-Marie Sorvin)

Independiente

Independiente trajo como único refuerzo, Maximiliano Meza, que llega libre desde River. Además, promovió varios jóvenes de las inferiores: los delanteros Josías Palais, Felipe Tempone, Facundo Valdez; los defensores Jonathan De Irastorza, Luciano Barros Ayala, Juan Arrayago; Matheo Benítez Machuca, volante y el arquero Lucas Lavagnino.

Las bajas en el “Rojo” son cuatro: Nicolás Freire, Milton Valenzuela quedaron libres de la institución; Federico Mancuello, mediocampista, rescindió de común acuerdo e Ignacio Malcorra, mediocampista, jugará en Unión.

Maxi Meza, flamante refuerzo de Independiente. (River Plate TW)

Racing

En la vereda de enfrente, Racing enfrenta una renovación del plantel, sin Gustavo Costas. La Academia presentó cuatro nuevos refuerzos: Ulises Ortegoza desde Talleres de Córdoba, hasta diciembre del 2029; Alfonso Espino, lateral uruguayo, su último paso por Rayo Vallecano de España. Matías Kranevitter, el exriver llega en condición de jugador libre por 18 meses y Lautaro Díaz, el delantero bajó sus pretensiones para cumplir su sueño de jugar en la Academia.

En tanto, se fueron tres jugadores. Gabriel Rojas, fue vendido al Cruzeiro de Brasil por $6.000.000; hizo lo propio con Franco Pardo al Santos Laguna de México y Bruno Zuculini que se despidió de la institución y se incorporó a Nacional de Uruguay.

Racing sumó refuerzos y tiene nuevo DT. (Racing IG)

San Lorenzo

San Lorenzo solo tuvo una incorporación en lo que va del mercado de pases. Se trata del volante ofensivo Juan Pablo Álvarez, que llegó con el pase en su poder desde Gimnasia de Mendoza.

En cuanto a las bajas, se fueron Luciano Vietto, que rescindiò su contrato de común acuerdo, mientras que el colombiano Jhohan Romaña fue transferido al León de México.