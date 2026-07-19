Inglaterra eliminó a Francia en un duelo inolvidable: ganó 6-4 con un hat-trick de Bukayo Saka y avanzó a la final del Mundial

Inglaterra protagonizó uno de los partidos más espectaculares del Mundial 2026 al derrotar 6-4 a Francia en una semifinal repleta de emociones y conseguir el pase a la gran final. La gran figura de la noche fue Bukayo Saka, autor de un hat-trick en un encuentro que tuvo diez goles, cambios permanentes en el desarrollo y un nivel ofensivo pocas veces visto en una instancia decisiva.

El seleccionado inglés salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo y encontró rápidamente espacios para lastimar a una defensa francesa que nunca logró sentirse cómoda. Saka abrió el marcador y comenzó a perfilarse como el gran protagonista de una noche inolvidable.

Francia reaccionó con orgullo y logró equilibrar el trámite gracias a la jerarquía de sus atacantes. El conjunto galo encontró el empate y volvió a meterse en partido, aunque Inglaterra respondió con contundencia para recuperar la ventaja antes del descanso.

En el complemento, el encuentro se transformó en un verdadero golpe por golpe. Cada avance parecía terminar en una situación de riesgo y ambos equipos intercambiaron goles en un desarrollo frenético que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

Saka volvió a aparecer en los momentos decisivos para completar su triplete y liderar a un seleccionado inglés que mostró una eficacia letal en cada ataque. Pese a los intentos de reacción de Francia, los británicos sostuvieron la diferencia y sellaron un triunfo histórico por 6-4.

Con esta victoria, Inglaterra se clasificó a la final de la Copa del Mundo, donde buscará conquistar el título frente a Argentina en un duelo que reeditará uno de los grandes clásicos de la historia de los Mundiales.

Francia, por su parte, quedó eliminada tras protagonizar una semifinal memorable desde lo futbolístico, pero pagó muy caro sus falencias defensivas en un partido que quedará en la historia por la cantidad de goles y el alto nivel de espectáculo que ofrecieron ambos seleccionados.