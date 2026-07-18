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El ensayo de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial: los 13 jugadores que probó en la última práctica

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El entrenador realizó el reparto de pecheras para comenzar los movimientos tácticos e hizo una curiosa elección.

Durante el último entrenamiento de la Selección argentina antes de la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Scaloni diagramó movimientos tácticos y estratégicos pero también repartió pecheras entre 13 jugadores, lo que dejó algunas pistas sobre el posible once.

Entre los seleccionados por Scaloni había algunos futbolistas que no son titulares desde hace un tiempo, aunque también estaban los habituales, como Lionel Messi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico.

También le dio la pechera de color naranja a Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone, dos que compiten por un lugar al igual que Nahuel Molina, que fue salteado por el DT y en su lugar estuvo Gonzalo Montiel.

Lionel Scaloni repartió pecheras en el último entrenamiento de la Selección. (Foto: Reuters).
Lionel Scaloni repartió pecheras en el último entrenamiento de la Selección. (Foto: Reuters).

Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Thiago Almada fueron otros cuatro que eligió Scaloni. Una de las sorpresas fue Giovani Lo Celso, que fue titular ante Jordania e hizo un gol de tiro libre.

Algunos de los nombres que dejó por fuera de esta decisión son Lautaro Martínez, Facundo Medina, Nicolás González y Nico Paz.

Lionel Scaloni le dio la pechera a Giovani Lo Celso, que no viene sumando minutos en el Mundial. (Foto: Reuters).
Lionel Scaloni le dio la pechera a Giovani Lo Celso, que no viene sumando minutos en el Mundial. (Foto: Reuters).

Todo esto ocurrió dentro de los 15 minutos permitidos para que la prensa oficial muestre parte del entrenamiento de la Selección argentina. Este detalle deja como incógnita si el entrenamiento lo hizo como forma de “distracción” o realmente mantiene algunas dudas para enfrentar a España en la gran final.

Los elegidos por Lionel Scaloni en el entrenamiento en el reparto de pecheras

  • Lionel Messi.
  • Cristian “Cuti” Romero.
  • Lisandro Martínez.
  • Enzo Fernández.
  • Julián Álvarez.
  • Nicolás Tagliafico.
  • Rodrigo De Paul.
  • Giuliano Simeone.
  • Gonzalo Montiel.
  • Giovani Lo Celso.
  • Leandro Paredes.
  • Alexis Mac Allister.
  • Thiago Almada.

El posible once de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

El periodista Martín Arévalo, por su parte, indicó que el entrenador de la Selección argentina probó un once con dos variantes con respecto a las semifinales ante Inglaterra: ingresaron Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul por Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

En ese sentido, la posible formación sería la siguiente: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel; Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez; Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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