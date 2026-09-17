La respuesta de Daniela Celis a Nick Sícaro: “No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral”

La influencer decidió contestarle al exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada luego de que contara intimidades de su breve relación

Daniela Celis salió al cruce de Nick Sicaro luego de que su ex pareja revelara detalles íntimos de la relación que mantuvieron, en una entrevista que desencadenó una polémica pública sobre los límites de la privacidad en el vínculo.

El episodio tuvo su origen en una charla que Sicaro mantuvo con Darian “Rulo” Schijman para Infobae, donde el amigo de Ian Lucas confesó que nunca le practicó sexo oral a Celis. La declaración no pasó inadvertida: la influencer reaccionó de inmediato a través de las redes sociales. “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano. Antes de sentarse a ventilar situaciones privadas”, escribió.

Días más tarde, Celis amplió su postura con un mensaje de audio enviado a La Linterna, de Bondi Live, donde buscó ponerle punto final al tema. “Hola, Agus, ¿cómo estás? Te soy breve porque sinceramente no quiero hablar más del tema. No quiero hablarlo yo y no quiero que él hable más de mí. Si él quiere dar una nota, que hable de él, de su nueva vida, que me olvide, que se borre, que no hable más de mí”, sostuvo.

En ese mismo audio, la influencer aclaró que su comentario inicial en redes fue malinterpretado. “Siento que se fue un poco de contexto lo que yo puse en el comentario. Yo comenté diciendo que no quiero, que me pareció un montón que hable de la intimidad, son cosas privadas que no se dicen, y se fue todo un poco de contexto porque parecía que lo dije porque él me dijo, me mencionó como chonga. No me importa si me dice chonga o no chonga. Lo que a mí me molestó es que hable que si baja al menos uno, que si hay confianza o no hay confianza. La verdad que eso es algo de la intimidad de nosotros dos”, aclaró.

La influencer dejó en claro que la relación no le afecta y aseguró que está todo más que bien con la hermana de Juli Poggio (Video: Que Alguien Le Avise -La Casa Streaming)

Celis fue contundente al marcar el tipo de información que, a su criterio, no debería hacerse pública. “No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite. Sí podemos jugar, sí podemos reírnos, todo, pero hablar de la intimidad de otra persona, el momento más vulnerable que es la cama, me parece un montonazo”, remarcó.

La ex pareja de Sicaro también trazó una diferencia entre la discreción que ella dice mantener y la actitud de su ex. “Yo jamás voy a contar si me pedía algo, si no me pedía algo, qué es lo que quería él. Nunca lo haría de mi parte. Entiendo también que respondió una pregunta, pero en esos momentos uno elige qué contestar y qué no”, señaló. El trasfondo de la polémica es una separación que, según trascendió, estuvo lejos de los buenos términos, y que Sicaro protagoniza desde que blanqueó su relación con Lolo Poggio.

Al cierre del audio, Celis fue tajante respecto de sus intenciones: “Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”. Por ahora, el exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no volvió a hacer mención del tema, sin embargo, la situación dejó en evidencia las tensiones que persisten entre Celis y Sícaro tras su la separación. Mientras ella pide silencio y discreción, la exposición mediática del vínculo parece difícil de frenar mientras ambos sigan siendo figuras de interés público.