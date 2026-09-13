Causa Exen Gym: la Fiscalía Federal dictaminó en contra del pedido de los trabajadores para reabrir las sedes

El fiscal federal Patricio Sabadini rechazó el pedido de los trabajadores de Exen Gym para reabrir tres sedes mediante un fideicomiso de administración transitoria. Advirtió que la medida podría poner en riesgo la investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y cuestionó la herramienta legal propuesta. Ahora será la jueza Zunilda Niremperger quien deberá resolver si autoriza la reapertura de los gimnasios o mantiene la suspensión de sus actividades comerciales.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, rechazó la propuesta presentada por los empleados de la firma Exen Gym para retomar el funcionamiento de los gimnasios. La medida pretendía garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y evitar el deterioro de los bienes mediante la creación de un fideicomiso de administración transitoria. Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró inviable el planteo al señalar que pondría en riesgo la investigación donde se acusa a los dueños de la cadena de gimnasios premium de utilizar su negocio como una pantalla para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

La solicitud de reapertura había sido elevada por la defensa técnica de los empleados, a cargo del abogado Ignacio Sincovich, en respuesta a un requerimiento de la jueza federal Zunilda Niremperger. El plan buscaba reactivar las sedes ubicadas en calles Illia, Santiago del Estero y Las Heras, de la capital chaqueña, mediante la constitución de un “Fideicomiso de Administración y Explotación Transitoria”. Según la representación de los trabajadores, esta figura permitiría administrar los locales de manera judicialmente controlada, generar recursos para mantener las fuentes laborales y resguardar el patrimonio sin modificar el estado de las medidas cautelares.

No obstante, en su dictamen emitido el pasado miércoles, la Fiscalía remarcó que las empresas involucradas en el entramado societario —entre ellas EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S.— fueron señaladas en la causa por haber participado activamente en la inserción, disimulación y reciclaje de fondos ilícitos. Para el fiscal Sabadini, según pudo saber LITIGIO, permitir que los activos de la firma vuelvan a ingresar en el circuito de explotación comercial ordinaria implicaría el riesgo de dar continuidad a la maniobra delictiva investigada.

“No debe soslayarse que los bienes sobre los cuales se pretende la administración, conservación y eventual explotación, son producto de las maniobras delictivas investigadas, lo que implicaría la continuidad del delito en el tiempo”, señaló en su dictamen.

Fideicomiso

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal advirtió inconsistencias legales y conceptuales en la herramienta planteada por los querellantes. El dictamen explica que la figura contractual del fideicomiso exige legalmente la transferencia de la propiedad fiduciaria para conformar un patrimonio separado, lo cual contradice la pretensión de sostener una simple administración que no altere la situación jurídica de los bienes cautelados. A esto se suma que las personas jurídicas que se proponían como fiduciantes enfrentan un pedido de suspensión temporal de actividades comerciales y de su personería jurídica.

Otro de los puntos cuestionados fue la propuesta de designar a Juan Martín Castillo Cassiet como fiduciario responsable de operar la estructura. La presentación de los trabajadores argumentaba que el mencionado contaba con un profundo conocimiento de los circuitos administrativos y financieros de las firmas. Sin embargo, la Fiscalía subrayó que resulta “totalmente inconveniente” encomendar la gestión de bienes bajo embargo a quien ya formaba parte del esquema operativo que se encuentra bajo escrutinio judicial en una investigación por delitos financieros graves.

Ante este escenario, la fiscalía concluyó que la reapertura bajo la modalidad fiduciaria resulta improcedente. La decisión final respecto a si se autoriza la reactivación de los gimnasios o si se mantiene la suspensión total de sus actividades comerciales quedará ahora en manos de la jueza Niremperger.