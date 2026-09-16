Connect with us

Hi, what are you looking for?

POLICIALES

Conmoción en Santiago del Estero: encontraron muerta en un río a una mujer de 79 años

Published

Nélida Matilde Juárez fue hallada en el río Salado, a unos dos kilómetros de su propiedad. Sus familiares se preocuparon cuando advirtieron que no estaba y comenzaron a recorrer la zona.

La búsqueda de Nélida Matilde Juárez, una mujer de 79 años que había desaparecido de su vivienda en Santiago del Estero, terminó de la peor manera. La jubilada fue encontrada muerta en el río Salado, a la altura de la localidad de La Candelaria, en el departamento Copo.

La víctima vivía sola en el paraje Mojón Bajada, cerca de Monte Quemado. Sus familiares se preocuparon cuando advirtieron que no estaba y comenzaron a recorrer la zona para intentar localizarla.

Había sido vista por última vez alrededor de las 17 de este martes. Su yerno, Francisco, salió a buscarla junto a un vecino, Roque, y durante el recorrido, encontraron pisadas que se dirigían hacia la ribera del río, ubicada a unos 100 metros de la casa.

Las huellas continuaban hacia la barranca y no había rastros que indicaran que Juárez hubiera regresado. Ante la situación, su yerno fue hasta la subcomisaría de Boquerón y pidió la intervención de los efectivos.

Efectivos policiales participaron de la búsqueda de la jubilada. (Foto: Policía Santiago del Estero)
Efectivos policiales participaron de la búsqueda de la jubilada. (Foto: Policía Santiago del Estero)

A partir de la denuncia, integrantes de la Departamental N°11 desplegaron un operativo en la zona rural. El rastrillaje se extendió durante varias horas y comprendió distintos sectores de la ribera y del cauce.

Finalmente, alrededor de las 18, los rescatistas localizaron el cuerpo a unos dos kilómetros de su casa. De acuerdo con la información publicada por El Liberal, estaba sumergido y había quedado atrapado entre ramas en medio de la corriente.

Los efectivos preservaron el lugar y trabajaron junto con los peritos para retirar el cuerpo del agua. La fiscalía de turno fue notificada del hallazgo y ordenó las primeras medidas.

El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte. La investigación busca establecer qué ocurrió con la mujer desde el momento en que salió de su casa hasta que terminó en el río.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Zdero increpó a una vecina de Lote 88 que le reclamó “Se está terminando su gestión y no tenemos solución”

“Se está terminando su gestión”. Una vecina del Lote 88, en Miraflores, le planteó de frente al gobernador Leandro Zdero el cansancio de quienes...

4 días ago

Diputados

Colonia Elisa: Vargas y Romero Castelan acompañan el reclamo del edil Fidel Ibarra frente a la improvisación del Intendente Maidana

En recorrida por la localidad Samuel Vargas disparo ” Yo le diría al jefe comunal que gobernar no es esperar a que llueva para...

4 días ago

Deportes

Defensa y Justicia fue efectivo, golpeó en los momentos importantes y terminó imponiéndose 2-0 ante Gimnasia

Defensa y Justicia se impuso 2-0 ante Gimnasia de Mendoza con goles de Fernández y Barboza. El conjunto de Florencio Varela fue efectivo en...

5 días ago

Politica

Causa Exen Gym: la Fiscalía Federal dictaminó en contra del pedido de los trabajadores para reabrir las sedes

El fiscal federal Patricio Sabadini rechazó el pedido de los trabajadores de Exen Gym para reabrir tres sedes mediante un fideicomiso de administración transitoria....

3 días ago