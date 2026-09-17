“Hasta suena golpista o de mal perdedor”: Urturi cruzó a Galassi por cuestionar la elección de abogados

El presidente del Consejo Profesional de Abogados y reelecto representante ante el Consejo de la Magistratura del Chaco respondió a las críticas de José Galassi, quien puso en duda la legitimidad de los resultados por la participación electoral. Urturi calificó sus declaraciones como una “falta total de respeto” y aseguró que la elección registró una concurrencia récord.

El presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco, Ricardo Urturi, respondió este jueves a las declaraciones del titular del Colegio de Abogados de Resistencia, José Galassi, quien cuestionó la legitimidad de la representación elegida el miércoles 16 de septiembre por la baja participación de los profesionales. Tras conseguir su reelección, Urturi rechazó los planteos de Galassi y consideró que sus expresiones constituyen una falta de respeto hacia los abogados que concurrieron a votar.

La controversia comenzó después de que Galassi difundiera un video en sus redes sociales en el que sostuvo que había participado apenas el 30% del padrón electoral y que ese nivel de concurrencia no legitimaba a ninguno de los candidatos. Además, manifestó su preocupación por el supuesto desinterés de la abogacía en la elección de sus representantes ante el organismo encargado de seleccionar magistrados y funcionarios judiciales.

Urturi rechazó los cuestionamientos de Galassi: “Es insultar al civismo”

Consultado sobre esas declaraciones, Urturi fue categórico: “Me parece una falta total de respeto para los colegas, para las instituciones republicanas”. Según explicó, la participación electoral debe analizarse teniendo en cuenta que el voto no era obligatorio y que los comicios se realizaron durante una jornada laboral, con un horario reducido.

El consejero aseguró que votaron aproximadamente 2.050 profesionales, frente a los cerca de 1.650 que habían participado dos años atrás. También sostuvo que la concurrencia alcanzó el 50% del padrón, una cifra que contrasta con el 30% mencionado por Galassi.

“Decir eso es insultar al civismo, es tener poco civismo. La verdad que es algo malo para que lo diga una persona común de a pie y es peor que lo diga un profesional del derecho”, expresó.

Urturi fue más allá al cuestionar que se pusiera en duda la legitimidad de una elección realizada conforme al mecanismo previsto constitucionalmente para designar a los representantes de la abogacía. “Cuando alguien habla en esos términos, hasta suena golpista, ¿no es cierto? Parece que, o de mal perdedor, por lo menos”, manifestó.

“Fue la elección que más votos tuvo por lejos”

En otro tramo de sus declaraciones, el abogado defendió el respaldo electoral obtenido por su espacio y sostuvo que el incremento en la cantidad de votantes demuestra un mayor involucramiento de los profesionales en la elección.

“Esta fue la que más votos tuvo por lejos”, afirmó, y remarcó que su lista pasó de obtener aproximadamente el 60% de los sufragios en los comicios anteriores a alcanzar el 72% en esta oportunidad.

Para Urturi, el resultado representa un respaldo a la gestión que lleva adelante junto a Cecilia Morante en el Consejo de la Magistratura y al trabajo del Consejo Profesional de Abogados.

También insistió en que la participación electoral no puede medirse únicamente por el porcentaje de profesionales habilitados que concurrieron a votar, especialmente cuando se trata de una elección voluntaria.

Finalmente, ratificó su rechazo a las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados y concluyó: “La verdad que lastimoso lo que dijo, más que eso no puedo decir”.