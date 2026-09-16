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“No me dejes solita”: los mensajes que publicó la adolescente antes de ser detenida por el crimen de su novio en San Juan

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El caso, que será el primero en San Juan bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, generó un fuerte operativo de contención y vigilancia especial para la chica de 16 años.

La investigación por el crimen de Gonzalo Quinteros Olmos, el joven de 19 años asesinado de un disparo en su casa en la provincia de San Juan, dio un giro inesperado este martes. Su novia, una adolescente de 16 que horas antes había publicado en redes sociales desgarradores mensajes por la muerte de su pareja, fue detenida y quedó vinculada a la causa como presunta autora material del hecho.

Durante la mañana, la chica había compartido fotos junto a la víctima y expresado públicamente su dolor. “Mi amor, mi Gonzalito, loco. Nooooo por qué vos, mi amor”, escribió en una de las historias, que fueron difundidas por el diario Tiempo de San Juan.

En otra publicación, agregó: “Ay mi amor, cómo me duele todo esto. Loco, vení, volvé conmigo, por favor, mi amor, no me dejes solita”. Los posteos tomaron otra dimensión apenas unas horas más tarde, cuando la investigación apuntó hacia ella.

Las publicaciones en redes de la novia de Quinteros Olmos, horas antes de ser detenida por el crimen. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan).
Las publicaciones en redes de la novia de Quinteros Olmos, horas antes de ser detenida por el crimen. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan).

Un giro en la investigación tras la autopsia

El caso había comenzado bajo una hipótesis completamente diferente. En las primeras horas se investigó la posibilidad de un ataque externo: se habló de tres hombres encapuchados y de amenazas previas que habría recibido Quinteros Olmos a través de Facebook.

Incluso, se radicó una denuncia por extorsión y algunos amigos del joven estaban armados por temor a un posible ataque.

Pero la autopsia obligó a revisar esa primera reconstrucción. Los peritos establecieron que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho. La trayectoria y las características del disparo no coincidían con la versión inicial de un ataque cometido por personas que se encontraban fuera de la casa.

Con esa nueva información, los investigadores volvieron sobre los testimonios de quienes estaban dentro del domicilio cuando ocurrió el hecho y fue entonces cuando apareció una nueva línea: las declaraciones reunidas señalaron a la adolescente como quien habría manipulado el arma y efectuado el disparo que terminó con la vida de su novio.

La extraña actitud de la acusada del crimen en redes sociales. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan).
La extraña actitud de la acusada del crimen en redes sociales. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan).

La Justicia todavía debe establecer qué ocurrió exactamente. Una de las principales incógnitas es si se trató de un homicidio intencional o de un disparo accidental. Una fuente judicial consultada por el mismo medio local fue cauta al describir la hipótesis que se maneja por ahora: “En teoría se le escapó”.

Cómo es el alojamiento y la custodia de la adolescente

La causa quedó en manos del juez de Menores Jorge Toro, que deberá avanzar con las pericias y determinar la situación procesal de la adolescente. Por su edad, el expediente se tramita bajo el régimen de Justicia de Menores y se convirtió además en el primer caso de San Juan alcanzado por el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Después de ser retirada de su casa por la policía, la joven fue trasladada al Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía, un espacio estatal destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal.

Allí, permanece bajo vigilancia de personal policial femenino y separada del resto de los jóvenes alojados, como medida de protección.

Mientras avanza la investigación, la adolescente recibe asistencia de una defensora oficial y cuenta con atención médica, psicológica y social.

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