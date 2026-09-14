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Tirar canela en polvo en la tierra de la lengua de suegra: para qué sirve y por qué los jardineros lo recomiendan

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Este truco casero se hizo popular entre los aficionados a las plantas por las propiedades antifúngicas atribuidas a la especia. Sin embargo, hay una condición clave que conviene controlar antes de recurrir a ella.

La canela es una de las especias más utilizadas en la cocina y, al mismo tiempo, uno de los ingredientes que algunos jardineros incorporan a sus plantas como parte de trucos caseros. Su uso sobre la tierra se volvió popular por la creencia de que puede ayudar frente a la aparición de hongos y otros problemas habituales en las macetas.

En este marco, algunos aficionados a la jardinería recomiendan un truco simple y económico: espolvorear una pequeña cantidad de canela en polvo sobre la tierra de la lengua de suegra, en especial cuando hay humedad o se observan signos de crecimiento de hongos en la superficie del sustrato.

Por qué algunos jardineros ponen canela en la tierra de la lengua de suegra

La canela contiene compuestos como el cinamaldehído, que demostraron tener actividad antifúngica en distintos estudios. Sin embargo, esto no significa que espolvorear canela en polvo sobre la tierra tenga el mismo efecto en una maceta, ya que la eficacia puede variar según el microorganismo, la concentración y las condiciones del sustrato.

Por qué algunos jardineros ponen canela en la tierra de la lengua de suegra. (Foto: AdobeStock)
Por qué algunos jardineros ponen canela en la tierra de la lengua de suegra. (Foto: AdobeStock)

Por este motivo, la canela se utiliza principalmente como un remedio casero complementario, en especial entre quienes buscan alternativas sencillas para mantener las macetas en buenas condiciones. Algunos jardineros la recomiendan porque:

  • Puede tener actividad frente a determinados hongos.
  • Es un ingrediente fácil de conseguir y económico.
  • Puede utilizarse en pequeñas cantidades sobre el sustrato.

En el caso de la lengua de suegra, también conocida como Dracaena trifasciata, es importante controlar el exceso de agua. La humedad constante del sustrato puede favorecer la aparición de hongos y problemas en las raíces. Las plantas de interior se benefician de dejar secar la superficie del sustrato entre riegos y de contar con un buen drenaje.

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