Cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos: desplazaron al personal civil y Casa Militar asumirá

El Gobierno anunció este jueves que transfiere a la Casa Militar el control total de la seguridad presidencial, dejando atrás el esquema civil que regía en la Quinta de Olivos.

Según el comunicado oficial, el personal del organismo a cargo del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez se hará cargo del control del complejo. La medida alcanza también a las residencias transitorias del Presidente y su familia, tanto en el país como en el exterior.

El cambio “busca fortalecer la seguridad y agilizar los procesos administrativos internos de la Casa Rosada y de todos los sitios donde se encuentre el mandatario”.

El proceso de transferencia integral de bienes y responsabilidades se completará en un plazo máximo de 60 días, según lo dispuesto.

Además, agrega que la decisión se enmarca en la Ley de Defensa Nacional y responde también a la escalada global de la inseguridad y a la inminente visita del Papa León XIV, que implicará un fuerte movimiento de personal externo para las obras de acondicionamiento.

Empleados desvinculados

La reforma anunciada por el Gobierno disuelve la Administración General de la Residencia de Olivos y separa definitivamente las funciones de seguridad, administración y control que antes convivían bajo una misma estructura civil.

En principio, se habla de cerca de 20 personas despedidas y un número mucho mayor de reubicados. “Hay algunos que se desplazaron y otros que se reubicaron”, indicó una fuente oficial a Infobae.