Imputarán a dos policías por incumplimiento de deberes y a uno también por falsedad ideológica

Ríos y Chamorro deberán declarar ante la Fiscalía N°10 por el presunto secuestro irregular de un Volkswagen Gol Trend en Resistencia. El dueño del vehículo denunció que los efectivos lo amenazaron con plantarle droga y que después reconoció su auto en una persecución policial difundida en redes sociales.

La investigación contra dos policías de la Comisaría Undécima de Resistencia tendrá un avance judicial entre este jueves y el viernes. Ambos efectivos serán citados a declarar en calidad de imputados por el presunto secuestro irregular de un automóvil que posteriormente apareció en un operativo policial bajo sospecha.

Según pudo saber Libertad, Ríos declarará este jueves a las 10, asistido por su abogada, la doctora Olga Mongeló. Se le atribuirá el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En tanto, Chamorro deberá comparecer el viernes a las 10, acompañado por su defensor, el abogado Carlos Sánchez. En su caso, la imputación prevista incluye incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Investigan a dos policías acusados de quitar un auto bajo amenazas y plantarlo en un “falso operativo”

La denuncia que puso bajo sospecha el operativo

La causa se inició después de que Contreras denunciara que los policías le habían quitado su Volkswagen Gol Trend el 24 de agosto, bajo amenazas de colocarle estupefacientes para incriminarlo.

Posteriormente, el hombre reconoció su vehículo en imágenes de una persecución difundidas en redes sociales. El automóvil había sido presentado por la Policía como resultado de un procedimiento en el que su conductor supuestamente escapó y lo abandonó en una zanja.

Operativo policial es investigado por la Justicia

La Fiscalía N°10, a cargo de Liliana Irala, investiga si ese operativo fue montado para justificar la obtención irregular del vehículo. Contreras está representado por el abogado Varas, mientras que los dos policías permanecen suspendidos preventivamente por disposición del Órgano de Control Institucional.