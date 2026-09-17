Las últimas palabras de la cronista de Telemundo antes del accidente fatal de helicóptero en Los Ángeles

Eliana Moreno murió junto al piloto George Marciniw cuando cubrían un choque.
“Reportando aquí, desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno. Telemundo 52”. Esas fueron las últimas palabras al aire de la cronista de Telemundo 52 y NBC4 que murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles junto al piloto de la aeronave, George Marciniw.
Moreno y Marciniw murieron pocos minutos después de este informe, tras la caída del helicóptero desde el cual estaban cubriendo el choque entre un SUV y un autobús en la zona de Chatsworth.
El trágico momento quedó registrado por las cámaras de la aeronave. En las imágenes, se puede ver cómo comenzó el helicóptero a perder altitud y temblar, segundos antes de que se cortara la transmisión.
El NewsChopper4 cayó a unos 2,4 kilómetros del lugar del accidente de tránsito.
Quiénes eran las víctimas del choque
“Estamos de luto. Tenemos el corazón roto. Perdimos a dos grandes colegas”, lamentaron sus compañeros desde el perfil de Instagram de Telemundo 52.
Eliana Moreno se desempeñaba como reportera aérea de Telemundo 52 y NBC y era reconocida por su profesionalismo y calidez humana.
Sus colegas la recordaron como “la mejor reportera desde el helicóptero de todo Los Ángeles”, y destacaron su capacidad para cubrir “desde persecuciones a alta velocidad hasta incendios forestales”, tanto en inglés como en español.
“Era un ser humano maravilloso. Nos daba consuelo. Sabíamos que podíamos preguntarle cualquier cosa y nos respondería. El tema no importaba, estaba al tanto de todo”, resaltaron sus compañeros, quienes lamentaron profundamente la pérdida y compartieron mensajes de despedida en redes sociales.
Por su parte, George Marciniw era el piloto del helicóptero y solía volar junto a Eliana, especialmente en los turnos nocturnos.
Nacido y criado en el sur de California, se graduó de la preparatoria Burbank en 1974 y era muy respetado en la industria.
“Cuando trabajaba en Telemundo 52, a George le gustaba que lo llamaran Jorge. Era un excelente piloto”, remarcaron sus colegas.
“Era muy conocido y respetado en la industria”, agregaron.
Más de 50 bomberos participaron del operativo tras la caída de la aeronave. Cuando llegaron al lugar, encontraron el helicóptero severamente destruido y el fuego extendido sobre varios vehículos y contenedores.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) quedaron a cargo de la investigación.