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Las últimas palabras de la cronista de Telemundo antes del accidente fatal de helicóptero en Los Ángeles

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Eliana Moreno murió junto al piloto George Marciniw cuando cubrían un choque.

“Reportando aquí, desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno. Telemundo 52”. Esas fueron las últimas palabras al aire de la cronista de Telemundo 52 y NBC4 que murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles junto al piloto de la aeronave, George Marciniw.

Moreno y Marciniw murieron pocos minutos después de este informe, tras la caída del helicóptero desde el cual estaban cubriendo el choque entre un SUV y un autobús en la zona de Chatsworth.

El trágico momento quedó registrado por las cámaras de la aeronave. En las imágenes, se puede ver cómo comenzó el helicóptero a perder altitud y temblar, segundos antes de que se cortara la transmisión.

El NewsChopper4 cayó a unos 2,4 kilómetros del lugar del accidente de tránsito.

Quiénes eran las víctimas del choque

Estamos de luto. Tenemos el corazón roto. Perdimos a dos grandes colegas”, lamentaron sus compañeros desde el perfil de Instagram de Telemundo 52.

Eliana Moreno se desempeñaba como reportera aérea de Telemundo 52 y NBC y era reconocida por su profesionalismo y calidez humana.

Eliana Moreno trabajaba como cronista para Telemundo 52 y NBC4. (Foto: Instagram/@eli_in_the_heli).
Eliana Moreno trabajaba como cronista para Telemundo 52 y NBC4. (Foto: Instagram/@eli_in_the_heli).

Sus colegas la recordaron como “la mejor reportera desde el helicóptero de todo Los Ángeles”, y destacaron su capacidad para cubrir “desde persecuciones a alta velocidad hasta incendios forestales”, tanto en inglés como en español.

Eliana Moreno murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles. (Foto: Instagram/@eli_in_the_heli).
Eliana Moreno murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles. (Foto: Instagram/@eli_in_the_heli).

“Era un ser humano maravilloso. Nos daba consuelo. Sabíamos que podíamos preguntarle cualquier cosa y nos respondería. El tema no importaba, estaba al tanto de todo”, resaltaron sus compañeros, quienes lamentaron profundamente la pérdida y compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

Eliana Moreno cubría desde accidentes y persecuciones hasta incendios forestales, recordaron. (Foto: Instagram/@eli_in_the_heli).
Eliana Moreno cubría desde accidentes y persecuciones hasta incendios forestales, recordaron. (Foto: Instagram/@eli_in_the_heli).

Por su parte, George Marciniw era el piloto del helicóptero y solía volar junto a Eliana, especialmente en los turnos nocturnos.

George Marciniw tenía mucha experiencia como piloto de helicóptero. (Foto: Instagram/@whirly_dude).
George Marciniw tenía mucha experiencia como piloto de helicóptero. (Foto: Instagram/@whirly_dude).

Nacido y criado en el sur de California, se graduó de la preparatoria Burbank en 1974 y era muy respetado en la industria.

George Marciniw era el piloto del helicóptero. (Foto: Instagram/@whirly_dude).
George Marciniw era el piloto del helicóptero. (Foto: Instagram/@whirly_dude).

“Cuando trabajaba en Telemundo 52, a George le gustaba que lo llamaran Jorge. Era un excelente piloto”, remarcaron sus colegas.

“Era muy conocido y respetado en la industria”, agregaron.

George Marciniw era un piloto de helicóptero con una larga carrera. (Foto: Instagram/@whirly_dude).
George Marciniw era un piloto de helicóptero con una larga carrera. (Foto: Instagram/@whirly_dude).

Más de 50 bomberos participaron del operativo tras la caída de la aeronave. Cuando llegaron al lugar, encontraron el helicóptero severamente destruido y el fuego extendido sobre varios vehículos y contenedores.

El helicóptero de NBC y Telemundo quedó envuelto en llamas tras estrellarse en Chatsworth, Los Ángeles. (Foto: KABC vía Reuters).
El helicóptero de NBC y Telemundo quedó envuelto en llamas tras estrellarse en Chatsworth, Los Ángeles. (Foto: KABC vía Reuters).

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) quedaron a cargo de la investigación.

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