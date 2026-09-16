Carlos Pagni, contra Santiago Caputo: “No es funcionario pero maneja presupuestos incalculables dentro del Estado”

El periodista analizó la interna del Gobierno y cuestionó el rol del asesor presidencial en áreas estratégicas como la SIDE, Defensa, PAMI y la actividad espacial.

El periodista Carlos Pagni analizó la interna del gobierno de Javier Milei y apuntó contra el poder que, según sostuvo, concentra el asesor presidencial Santiago Caputo. Durante su editorial en Odisea Argentina (La Nación+), afirmó que el funcionario mantiene influencia sobre distintas áreas del Estado pese a no ocupar formalmente un cargo público.

Pagni vinculó la disputa con el episodio Malvinas y aseguró que Caputo habría aprovechado la situación para reclamar mayores partidas presupuestarias para organismos y áreas bajo su influencia. “El episodio de Malvinas sirvió para que se reactive la interna dentro del Gobierno. Santiago Caputo aprovechó para pedir más presupuesto en la SIDE y Defensa, que maneja él, más presupuesto para la comisión de actividades espaciales, que está bajo su control”, afirmó.

La disputa con Karina Milei y los Menem

Según el periodista, las diferencias dentro de la administración nacional ya no se limitan a una disputa general, sino que también se expresan en distintos organismos y reparticiones estatales. “Se trata de disputas de poder que del otro lado tienen a Karina Milei y a los Menem”, sostuvo Pagni, en referencia a la secretaria general de la Presidencia y a los dirigentes Martín y Eduardo ‘Lule’ Menem.

En ese marco, mencionó el desembarco de la conducción del PAMI en la órbita de los Menem. De acuerdo con su análisis, la cúpula del organismo comenzó a reportar a ese sector del oficialismo. Pagni también se refirió a la presencia de Caputo en la asunción de Verónica Pérez, nueva jefa de la administración del PAMI. Para el periodista, la participación del asesor presidencial funcionó como una señal de poder hacia el interior del organismo.

“Caputo fue en persona a la asunción de la jefa de la administración, Verónica Pérez, como mostrando que quien tiene el manejo es suya”, señaló el periodista. Y agregó que el mensaje estaría dirigido a los distintos actores vinculados con el organismo: “Prestadores, laboratorios, droguerías: ‘La cosa pasa por acá’”.

“No le debe rendir cuentas a nadie”

En otro tramo de su editorial, Pagni cuestionó que Caputo tenga influencia sobre áreas estatales sin ser formalmente funcionario. “Es interesante por algo que no llama la atención pero debería hacerlo: Caputo no es funcionario pero maneja presupuestos incalculables dentro del Estado”, expresó.

El periodista sostuvo que el asesor cuenta con un contrato de prestación de servicios con la Secretaría General de la Presidencia, área que conduce Karina Milei, a quien identificó como una de sus rivales dentro de la interna oficialista. “No firma decretos, no firma resoluciones. No le debe rendir cuentas a nadie. Sin embargo, manda una señal diciendo: ‘El PAMI lo administro yo’”, concluyó Pagni.